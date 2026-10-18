Harrison Ford protegió más de 150 hectáreas de su rancho en Wyoming para preservar la biodiversidad y evitar futuras construcciones

La iniciativa de Ford beneficia a la biodiversidad local al mantener corredores biológicos para ciervos y alces, así como refugios para aves y truchas nativas en su rancho. | Foto: Vanity Fair

La iniciativa de Ford beneficia a la biodiversidad local al mantener corredores biológicos para ciervos y alces, así como refugios para aves y truchas nativas en su rancho. | Foto: Vanity Fair

El actor estadounidense Harrison Ford decidió proteger de forma permanente 157 hectáreas de su rancho en Jackson Hole, Wyoming, para preservar el hábitat de numerosas especies silvestres y frenar el avance inmobiliario. La propiedad, que adquirió en 1983 junto a su entonces esposa Melissa Mathison, cuenta con una extensión total de 324 hectáreas.

Mediante una herramienta legal de conservación, el protagonista de Indiana Jones renunció a los derechos de desarrollo comercial de casi la mitad de sus tierras. Esta medida impide que se construya en el área protegida, incluso si el rancho se vende a otros propietarios en el futuro.

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¿Cómo protege Harrison Ford la vida silvestre en su rancho de Wyoming?

Las hectáreas protegidas funcionan como un corredor biológico para ciervos y grandes manadas de alces, que necesitan espacios naturales para desplazarse. Además, el terreno alberga nidos de águilas calvas, garzas azules y grullas canadienses, mientras que un arroyo proporciona refugio a poblaciones de truchas nativas.

El actor también impulsó trabajos para recuperar el cauce de agua que atraviesa su propiedad. Entre las medidas adoptadas, modificó algunos sectores del canal y plantó árboles en sus márgenes para favorecer la recuperación del entorno y devolverle una apariencia más natural con el paso de los años.

El compromiso ambiental de Harrison Ford también llegó a la ciencia

La decisión de preservar su rancho contribuye a proteger la biodiversidad de Jackson Hole, una región de Wyoming con un importante valor natural y turístico. Al impedir nuevas construcciones en 157 hectáreas, la servidumbre de conservación limita la expansión inmobiliaria y mantiene estos espacios disponibles para la fauna autóctona.

El compromiso de Ford con la naturaleza también se refleja en el ámbito científico: una serpiente descubierta en los Andes peruanos recibió el nombre de Tachymenoides harrisonfordi en su honor, tras el hallazgo de un ejemplar macho en 2022. El actor destacó la importancia del descubrimiento y recordó que todavía queda mucho por conocer sobre la biodiversidad del planeta.