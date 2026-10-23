Sin título de ingeniería y con 13 años de aprendizaje en línea: un joven inventor construyó un ‘coche volador’ antes que Tesla El prototipo que funciona con baterías cuenta con una estructura ligera, cabina y cubierta transparente.

Un joven dedicó 13 años a aprender a través de recursos en línea y experimentos para desarrollar un vehículo volador eléctrico. Foto: Captura

Un joven dedicó 13 años a aprender a través de recursos en línea y experimentos para desarrollar un vehículo volador eléctrico. Foto: Captura

Ravi Tamta pasó 13 años trabajando por su cuenta para desarrollar un vehículo capaz de volar. El joven inventor de Uttarakhand, India, creó el HAPIDA SKYNeX, un prototipo eléctrico que puede despegar y aterrizar verticalmente. Su primer vuelo de prueba se realizó en agosto y permaneció en el aire durante casi un minuto.

La idea surgió de una necesidad cercana. Tamta creció en el pueblo de Kaflikhan, cerca de Jageshwar Dham, en el norte de India, donde los desplazamientos por las montañas pueden ser complicados y llegar a un hospital puede tomar horas debido a las carreteras sinuosas. Frente a ese problema, comenzó a pensar en una alternativa que pudiera desplazarse por el aire sin depender de carreteras ni de una pista de aterrizaje.

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Un proyecto construido durante 13 años

Tamta no contaba con un título de ingeniería ni con un laboratorio especializado. Para desarrollar su idea, recurrió a internet, realizó numerosos experimentos y contó con el apoyo de sus padres. Con el paso de los años, el proyecto fue tomando forma hasta convertirse en el HAPIDA SKYNeX, desarrollado mediante su empresa Hapida Sky Private Limited.

El HAPIDA SKYNeX, completó su primer vuelo de prueba. Foto: Captura

El prototipo realizó su primer vuelo desde un helipuerto del Ejército en Almora. Aunque se trató de una prueba breve, el resultado representó un paso importante para comprobar si la idea podía funcionar fuera de los diseños y experimentos, según informa Better India.

El vehículo todavía necesita más pruebas antes de que pueda utilizarse de manera habitual. También deberá demostrar que puede mantener un vuelo estable, ofrecer suficiente autonomía y responder de forma segura ante posibles fallos. A esto se suman las condiciones meteorológicas y las particularidades de volar en zonas montañosas.

El invento se muestra como otra alternativa al nuevo Tesla Roadster, un prototipo que en octubre realizó una demostración aérea mediante propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX.

¿Cómo funciona el coche volador?

El HAPIDA SKYNeX utiliza varios motores eléctricos y hélices instalados en brazos externos. Su funcionamiento se basa en un principio parecido al de los drones multirrotor: las hélices generan la fuerza necesaria para elevar el vehículo, mantenerlo suspendido y controlar sus movimientos.

La diferencia es que este prototipo fue diseñado para transportar a una persona. Cuenta con una estructura ligera, una cabina para un piloto y una cubierta transparente. Al funcionar con baterías, su sistema de propulsión eléctrica no produce emisiones directas por el tubo de escape.

La propuesta está pensada para desplazamientos cortos sobre terrenos difíciles. Según los objetivos del proyecto, un recorrido de unos 40 kilómetros que puede tomar alrededor de 90 minutos por carretera podría realizarse en 10 o 15 minutos por aire. Sin embargo, ese tiempo corresponde a una meta planteada y no a una capacidad demostrada durante el vuelo de prueba.

El reconocimiento de las autoridades de India

El primer vuelo también llamó la atención de autoridades indias. El jefe de Gobierno de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, y el ministro de Aviación Civil, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, felicitaron a Tamta por la prueba del prototipo.

"Mis más sinceras felicitaciones a Ravi Tamta ji, el joven innovador de Almora, Uttarakhand, por la exitosa prueba de vuelo del prototipo HAPIDA SKYNeX mientras innova en tecnología de drones", señaló Dhami.

Por su parte, Naidu destacó el origen del inventor: "Es muy bueno ver a innovadores como Ravi Tamta demostrando que el talento no conoce fronteras geográficas".

El HAPIDA SKYNeX aún está lejos de convertirse en un medio de transporte comercial. Tamta ha señalado que deberá pasar por nuevas pruebas y obtener las aprobaciones regulatorias necesarias. Por ahora, su primer vuelo representa el resultado de 13 años de aprendizaje, experimentación y trabajo independiente.