Debate de facultades fracturó las internas de las bancadas de oposición

El pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori abrió diferencias dentro de las bancadas de oposición en el Congreso. Las votaciones en el Senado dejaron en evidencia los desacuerdos en Obras y Buen Gobierno, cuyos integrantes no mantuvieron una posición partidaria frente a la propuesta del Ejecutivo. Las discrepancias también alcanzaron a Ahora Nación y Juntos por el Perú, aunque con diferencias entre sus representantes de Diputados y el Senado.

El pasado 21 de octubre, el pleno del Senado aprobó la delegación de facultades para legislar durante 90 días en 27 materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. El dictamen obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. La aprobación reunió los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular y tres integrantes de Obras, además de Jorge Gavidia y Juver Flores, de Buen Gobierno.

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Durante su intervención en el pleno, la senadora Juana Ticona, de la bancada Obras, explicó que su decisión respondía a una reflexión propia y no a un capricho. "A pesar de que mi bancada tiene una propuesta, no puedo cerrar tampoco mis oídos", manifestó. Ticona añadió que seguía analizando los argumentos expuestos durante el debate y pidió comprensión a la ciudadanía.

Además de ella, la senadora Agripina Flores no asistió a la sesión por motivos de salud. "Prefiero quedarme solo que mal acompañado", afirmaría luego Belmont en entrevista para La República. Sus declaraciones expusieron la tensión entre la autonomía de los parlamentarios para decidir su voto y la exigencia de la dirigencia de mantener una línea común dentro de Obras.

Buen Gobierno: Jorge Nieto anuncia sanciones contra Jorge Gavidia y Juver Flores

Las diferencias en Buen Gobierno tuvieron una consecuencia directa. Jorge Nieto, líder del partido, anunció que evaluará sanciones contra Jorge Gavidia y Juver Flores por votar a favor de las facultades legislativas. Ambos se apartaron del acuerdo de la bancada, que había definido la abstención como posición común. Los otros cinco senadores del grupo siguieron ese acuerdo.

Nieto afirmó que los dos parlamentarios conocían la decisión colectiva antes de la votación. "Hay que escuchar, hay que hacer un procedimiento y hay que sancionar de acuerdo al reglamento", señaló. El dirigente precisó que ambos tendrán la oportunidad de explicar sus razones antes de que se determine si corresponde aplicar una medida disciplinaria.

Gavidia, por su parte, descartó que su decisión implique una ruptura con el partido. "Tengo muy buena comunicación todavía", declaró. El senador sostuvo que las diferencias de criterio pueden existir dentro de una organización de centro y señaló que su posición debía discutirse internamente. También reconoció que Nieto le había explicado sus razones, aunque eso no cambió su decisión.

La senadora Patricia Iturregui defendió la abstención de la bancada y cuestionó que el Senado incorporara cambios al acuerdo alcanzado en Diputados. "Nosotros no nos abstenemos de quebrar la Constitución, nos abstenemos de quebrar la legalidad", manifestó. Según explicó, su grupo había participado en un consenso con Renovación Popular, Obras y Ahora Nación para aprobar los 20 puntos iniciales y consideró que el nuevo texto debía respetar ese entendimiento.

Susana Matute también cuestionó a sus compañeros por apartarse del acuerdo interno. "Nosotros hemos consensuado la firma en que iba a ser la votación y un par de nuestros compañeros han decidido romper ese acuerdo", declaró. La senadora añadió que ambos merecían una sanción y calificó lo ocurrido como "un acto de indisciplina".

Ahora Nación: diferencias fueron marcadas en la Cámara de Diputados

En Ahora Nación, la votación del pedido de facultades en Diputados evidenció diferencias entre sus integrantes. Cinco parlamentarios respaldaron el dictamen propuesto por Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras en Diputados que delegaba facultades al Ejecutivo en 20 puntos sobre seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. Entre este grupo de parlamentarios se encontraba Harvey Colchado, mientras otros cuatro votaron en contra, como Indira Huilca. Las posiciones contrapuestas mostraron que la bancada no mantuvo un criterio común frente a las atribuciones solicitadas por el Gobierno.

El debate por el pedido de facultades también estuvo marcado por el enfrentamiento entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, durante la sesión de la Comisión de Constitución en el Senado el pasado 10 de octubre. El cruce comenzó cuando la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, cuestionó a Astudillo por no plantear una reforma policial profunda. El ministro la interrumpió y Maraví intervino para reclamar que la dejara hablar, lo que elevó la tensión y obligó a suspender la sesión durante unos diez minutos.

Tras el enfrentamiento, Alfonso López Chau cuestionó la actuación de César Astudillo y señaló que estaba tentado de solicitar su interpelación. El líder de Ahora Nación también defendió que el Senado respetara las 20 facultades aprobadas por Diputados y sostuvo que las siete materias adicionales debían tramitarse mediante proyectos de ley de urgencia. "Hasta ahora sí", respondió cuando le preguntaron si su bancada respaldaría únicamente los puntos aprobados por la Cámara de Diputados. Finalmente, los cuatro senadores de Ahora Nación votaron en contra del dictamen el 21 de octubre, en rechazo a la incorporación de las nuevas materias.

Juntos por el Perú: Marlon Aguirre se apartó de la posición de su bancada

Juntos por el Perú también registró una diferencia en Diputados. Marlon Aguirre votó a favor del pedido de facultades, pese a que la posición de su bancada era rechazarlo. Su decisión lo apartó del voto institucional del grupo parlamentario y mostró que los desacuerdos no se limitaron a Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación.

En el Senado, en cambio, los 14 integrantes de Juntos por el Perú votaron en contra del dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. La bancada mantuvo una posición conjunta en la Cámara Alta, aunque el voto de Aguirre impidió afirmar que el grupo actuó de forma uniforme en ambas cámaras durante todo el proceso.