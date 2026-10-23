Es falso que esta imagen muestre a París en llamas durante las recientes protestas: fue generada con IA

LO FALSO:

Una imagen aérea muestra a París en llamas durante las recientes protestas en Francia.

LO VERDADERO:

La imagen no constituye un registro fotográfico real de París durante las recientes manifestaciones.

Las herramientas especializadas determinaron que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

En redes sociales circula una imagen aérea que muestra a París envuelta en llamas y cubierta por una densa columna de humo, presentada como si reflejara la situación actual de la capital francesa ante las recientes protestas. La imagen muestra varios edificios rodeados de fuego y una gran nube de humo que se extiende sobre la ciudad, lo que ha llevado a que sea compartida como si se tratara de un registro real de los acontecimientos. Sin embargo, la imagen no es auténtica, sino que fue generada con inteligencia artificial.

Imagen viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta nota, una de las publicaciones más virales de esta imagen en Instagram acumula más de 25.000 ‘Me gusta’, 900 comentarios, 2.600 reposteos y 7.900 compartidos.

Publicación viral. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Para comprobar la autenticidad de la imagen, se utilizaron tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, el análisis de SynthID determinó que la imagen fue creada con inteligencia artificial de OpenAI. Esta herramienta permite identificar señales asociadas al origen sintético de determinados contenidos, por lo que su resultado constituye un indicio de que la imagen no corresponde a una fotografía auténtica de París durante las recientes protestas.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, el análisis realizado con Hive Moderation arrojó una probabilidad superior al 95% de que la imagen haya sido generada con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Finalmente, Sightengine también identificó indicios de generación artificial y concluyó que existe un 96% de probabilidad de que la imagen haya sido creada con IA.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Las protestas en París sí están ocurriendo y responden principalmente al descontento social por las políticas del Gobierno, el costo de vida y las demandas de mejoras salariales. Sin embargo, que estas manifestaciones sean reales no significa que todas las imágenes que circulan en redes sociales correspondan a los acontecimientos.

Conclusión

En conclusión, es falso que la imagen viral muestre a París en llamas durante las recientes protestas en Francia. Los análisis de SynthID, Hive Moderation y Sightengine determinaron que fue generada con inteligencia artificial. Si bien las manifestaciones sí están ocurriendo, esto no significa que las imágenes difundidas en redes sociales sean auténticas ni que representen los acontecimientos reales.