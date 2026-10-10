Mahmud Abbas aplaza las elecciones legislativas en Palestina y fija los comicios generales para septiembre de 2027

Las autoridades palestinas advirtieron que las condiciones actuales dificultan garantizar un proceso electoral inclusivo. | Foto: BBC

Las autoridades palestinas advirtieron que las condiciones actuales dificultan garantizar un proceso electoral inclusivo. | Foto: BBC

El presidente palestino, Mahmud Abbas, aplazó las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre de 2026 y fijó una nueva fecha para los comicios generales.

Según la agencia oficial WAFA, las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 11 de septiembre de 2027.

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La decisión responde al deterioro de las condiciones políticas, económicas y de seguridad en los territorios palestinos.

Las autoridades advirtieron que el escenario actual dificulta garantizar la participación inclusiva de los ciudadanos y la integridad del proceso electoral, en medio de las tensiones en Gaza y Cisjordania.

Palestina aplaza sus elecciones por la falta de condiciones para votar

El aplazamiento fue anticipado por el vicepresidente palestino, Husein al-Sheij, en una carta enviada el 8 de octubre al ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

En el documento, los responsables palestinos señalaron que las condiciones previstas para organizar las elecciones legislativas de noviembre no se habían materializado.

La carta advirtió que celebrar los comicios en las circunstancias actuales afrontaría obstáculos fundamentales que afectan a su carácter inclusivo, a la libertad de participación y a la integridad del proceso electoral.

Por ello, las autoridades recomendaron posponer la votación algunos meses y continuar el diálogo interno para preparar las condiciones necesarias.

Las divisiones políticas y la situación en Gaza complican el proceso electoral

Los palestinos no celebran elecciones presidenciales ni legislativas desde 2005-2006, en un contexto marcado por las divisiones entre Fatah, el partido de Abbas, y Hamás, el movimiento islamista que tomó el control de la Franja de Gaza.

Algunos responsables de Fatah han defendido la necesidad de alcanzar una visión nacional común con Hamás y otras facciones antes de acudir a las urnas.

A las dificultades políticas se suman los problemas de seguridad y logística, incluidos los obstáculos para trasladar urnas, material electoral y tinta a Gaza.

Además, los dirigentes palestinos señalaron que las iniciativas de paz impulsadas por Estados Unidos y las medidas internacionales previstas no se habían concretado.

“Por el contrario, la situación ha empeorado en todo el territorio palestino”, indicó la carta dirigida a las autoridades francesas.