Flor Pucarina, inmortal, por José Ragas

Es muy posible que el nombre de Paula Efegenia Leonor Chávez Rojas no sea muy conocido para la mayoría de personas. Por un buen tiempo, ese fue el nombre con el que familiares y personas cercanas la conocían hasta que adoptó un nuevo nombre, uno artístico, que resulta difícil que alguien no haya escuchado: Flor Pucarina. En estas últimas semanas, su nombre ha resurgido con mucha mayor fuerza, en parte por la publicación de un libro con fotografías inéditas suyas y el estreno de un documental.

Antes de que Flor Pucarina fuese Flor Pucarina, Leonor Chávez Rojas había nacido en la sierra central en 1935, el mismo año que se conmemoraba el cuarto centenario de la fundación de Lima. En ese momento, estaba muy lejos de imaginar siquiera que conquistaría la capital junto con otros artistas folklóricos. Pero eso estaba a punto de cambiar. Una nueva ola de migración hizo posible reducir las distancias, geográficas y sociales, entre los peruanos de las regiones y quienes vivían en la capital, facilitando su desplazamiento y asentamiento en ese espacio hostil conocido como Lima.

El libro Hasta que por fin llegaste (publicado por la editorial Lliu Yawar) y el documental Flor Pucarina. Rebelde hasta los huesos (dirigido por Geraldine Zuasnabar Ravelo) son parte de una feliz coincidencia. Y ambos permiten mostrar no solo el lado humano de una de las artistas más importantes que ha tenido nuestro país, sino también adentrarse en un lado más íntimo y desconocido de su trayectoria profesional y en cómo intentaba conciliarla con su vida personal hasta su muerte en 1987.

Para el público joven puede que sus canciones sean un tanto lejanas, pero lo cierto es que estas nunca dejaron de sonar en radios, YouTube o eventos familiares. Lo paradójico es cómo alguien que es tan importante en la cultura nacional no ha recibido mayor reconocimiento por parte de los medios y las autoridades. De manera póstuma, Flor Pucarina recibió numerosos homenajes, desde su propia localidad, que la declaró Hija Predilecta de Pucará, hasta el Gobierno, que la nombró Personalidad Meritoria de la Cultura en 2021. No menos importante es que Unesco reconoció su labor para que Huancayo fuese declarada como Ciudad Creativa.

Los testimonios y registros visuales que acompañan el libro y el documental dan cuenta de la enorme importancia que tuvo la escena cultural andina en Lima hasta los años 1980. Llegado el fin de semana, miles de personas, fueran provincianas o no, se volcaban a los coliseos para conseguir entradas y disfrutar de las presentaciones en vivo de sus héroes musicales. Artistas como La Pastorita Huaracina, El Picaflor de los Andes, El Jilguero del Huascarán, La Princesita de Yungay contribuían a establecer vínculos entre los migrantes y sus comunidades de origen.

Esta escena musical andina se convirtió en un verdadero fenómeno: ocupaban los primeros lugares en las listas de venta de discos y casetes, tenían shows en televisión y reflejaban (junto con las asociaciones provinciales) cómo ese enorme flujo humano se estaba adaptando y cambiando a su vez la capital y a los limeños. Flor Pucarina tuvo un rol especial en esta tarea, rompiendo el molde que asignaba a los provincianos una identidad única y monótona para mostrar, más bien, la diversidad cultural del país y del folklore wanka. Junto con ella, Zenobio Dhaga y Picaflor de los Andes compitieron con los artistas ancashinos que llenaban los coliseos cada fin de semana.

Otro aspecto que el libro y el documental resaltan es el carácter independiente de Flor Pucarina como artista mujer. En una escena dominada principalmente por artistas y bandas masculinas, la migración ofrecía nuevos espacios y oportunidades para que mujeres y artistas pudiesen desarrollar una carrera propia, algo que estaba comenzando a darse en la música criolla y en menor medida en la nueva ola y el rock local. Con todo, las letras de sus canciones podían hablar de amor, de desamor, de nostalgia y de su región, sin que ello menoscabe su rebeldía y deseo de autonomía.

Tanto el libro como el documental no solo reconstruyen su vida y fama, sino que también dan pistas para comprender su legado. Flor Pucarina se formó a partir de la rica cultura de la sierra central no solo en su música sino también en la comida y los vestidos. No redujo este rico conjunto de tradiciones a un producto destinado a satisfacer a un público, sino que contribuyó a llevar esa misma cultura a distintos rincones del país y del extranjero. La vestimenta en sí, que ella misma confeccionaba para sus shows, pudo ser exhibida masivamente en sus distintas vertientes, tanto en los espectáculos en vivo como en la televisión.

En un momento en que la cultura parece ser monótona y la pantalla grande solo parece mostrar secuelas interminables de superhéroes o de una imaginada clase media limeña, Hasta que por fin llegaste y Flor Pucarina. Rebelde hasta los huesos ofrecen una alternativa distinta, y permiten adentrarnos en una cultura viva que, a cuarenta años del fallecimiento de Flor Pucarina, existe aún en la capital y en muchos rincones del país. Si bien no contamos con lugares públicos que celebren la enorme contribución de los migrantes a lo que hoy conocemos como Lima, las canciones de Flor Pucarina y de otros artistas pueden seguir siendo escuchadas.

Es una feliz coincidencia ver cómo su figura reaparece en el papel y la pantalla grande. No siempre eso ocurre, de modo que, apenas puedan, consigan el libro y vean el documental, y de ese modo estarán recuperando (y ayudando a extender) una historia que persiste a pesar de todo.