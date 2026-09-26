Mateo Chiarella: "Menospreciar la cultura afecta el desarrollo de un país"

El señor Ortiz es citado por la escuela porque su hija tiene problemas de conducta. Como parte del “castigo” tendrá que cumplir horarios de tutoría para poder ayudar a la adolescente. Sin proponérselo, la maestra América Alcalá, que tiene que ayudarlo y dejar todo en orden antes de jubilarse, le ofrecerá un rescate a través de la literatura.

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"La obra nos da una mirada de una maestra abnegada, de una profesora que ve el desarrollo de las personas más allá de si saben matemáticas o no. Entender el lado humano de las y los alumnos es fundamental para poder, digamos, monitorear y guiar el camino. Eso es una labor difícil si entendemos que un maestro tiene que abocarse a muchos alumnos y alumnas a la vez", nos dice el director Mateo Chiarella.

La profesora fue escrita por el español Eduardo Galán. Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar interpretan a personajes de ‘mundos’ distintos. En la primera parte hay confrontación: desde la búsqueda de disciplina hasta exponer un caso de bullying. En la obra, que tiene dosis de humor, ambos dialogan sobre la educación, los oficios, la familia y la diversidad.

Es decir, una vez más, el teatro es un reflejo de nuestros tiempos. “Tenemos que ver qué se les enseñó a los maestros del presente”, dice Chiarella sobre la función de la escuela. “¿Estábamos preparados para las redes sociales? ¿Para el manejo del desarrollo de la autoestima en ambientes de bullying? Claro, siempre ha habido bullying, pero ahora está amalgamado con la violencia extrema que vive nuestra sociedad”.

En el camino, Ortiz le pedirá a América Alcalá que le enseñe a comprender lo que lee. Los textos elegidos son: El principito y Cien años de soledad. “Es la primera vez que dirijo a ambos. Ha sido una feliz coincidencia. Una temporada corta, pero exitosa. Ha sido un trabajo muy delicado, primero tratando de respetar todo lo que se pueda del texto, pero ellos han aportado con palabras que pudieran hacerlos sentir más cómodos”.

“Menospreciar la cultura afecta al país”

En medio de una coyuntura complicada para el sector artístico, Chiarella coincide con la idea de que tanto la salud, la educación como la cultura no deben ser solo un negocio. “La razón por la que nos dedicamos a esto no ha sido netamente económica, no ha sido una visión en la que nos hemos planteado qué queremos hacer para ganar dinero y vamos a hacer teatro y cine. Eso viene, por supuesto, dentro de nuestra visión de desarrollo personal, que queremos vivir de esto, pero la cultura me parece que tiene que ser entendida de otra manera, ¿no? Por el propio Estado, por los propios políticos”, comenta. “Yo a veces siento que muchas veces los políticos y los que nos manejan son como son porque no tienen cultura; porque no han desarrollado la sensibilidad a través de la cultura”.

Mateo Chiarella Viale

Desde la llamada ley ‘anticine’, el sector artístico continúa siendo cuestionado por la clase política. Actores, actrices, cineastas, músicos y artesanos, entre otros, se han agrupado para pedir la derogatoria de la ley que crea el Colegio de Artistas. Chiarella opina: “El teatro, la música... son receptores también de los sentires de una sociedad. Menospreciar la cultura es algo que afecta definitivamente al desarrollo de un país. Y creo que en parte estamos donde estamos, porque la cultura ha sido ninguneada, dejada de lado, cuestionada y vilipendiada”.

A propósito de los temas transversales que toca la obra: el acceso a la educación, el bullying y la diversidad, el director nos responde sobre la necesidad de la educación sexual integral en las escuelas: “La educación sexual integral (ESI) es necesaria y urgente, no solamente porque el alumno o cualquier ser humano necesita entender desde su cuerpo, su comportamiento, sus ideas, sus contextos, sino también porque la violencia que se vive tiene una arista muy fuerte en lo sexual y necesita mayor defensa frente a eso. Y me parece además una cobardía que personas que no tienen hijos que pasan por eso, les nieguen a nuestros niños la posibilidad de crecer sabiendo. Yo siento que eso, más que un acto de idea y principio, es un acto de egoísmo, porque lo que quieren es plantear un discurso conservador, recalcitrante, sobre nuestros chicos y chicas y creo que eso responde estrictamente a un interés representativo de un grupo de seres humanos que no sé qué cosa entienden por bienestar.

La profesora aporta a la conversación con un personaje que nos muestra que la empatía y la defensa de los derechos fundamentales son independientes de la clase social o de la formación académica. “Es una obra que da cuenta de sensibilidades alrededor de problemáticas contemporáneas. No reconocer esas sensibilidades es estereotipar los problemas”.

Funciones: la obra continúa este sábado, domingo y lunes en el Teatro Ricardo Blume, Jesús María.