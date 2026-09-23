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Sinuano Día, resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta en Colombia

Resultados de día de la lotería Sinuano del miércoles 23 de septiembre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.

Sinuano Día, resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta en Colombia
Sinuano Día, resultado del miércoles 23 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta en ColombiaSinuano
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El resultado de Sinuano Día del miércoles 23 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el 5273 y La Quinta fue el 9. Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.

Resultado de Sinuano Día del 23 de septiembre

Sinuano Día realiza su sorteo durante la jornada y da a conocer un número ganador de cuatro cifras junto con La Quinta. Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comparar los números con los registrados en su tiquete para verificar su apuesta.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Últimos resultados de Sinuano Día

Martes 22 de septiembre de 2026: 6664 — La Quinta: 2
Lunes 21 de septiembre de 2026: 9410 — La Quinta: 9
Domingo 20 de septiembre de 2026: 8826 — La Quinta: 4
Sábado 19 de septiembre de 2026: 3477 — La Quinta: 0
Viernes 18 de septiembre de 2026: 3047 — La Quinta: 9
Jueves 17 de septiembre de 2026: 4103 — La Quinta: 2
Miércoles 16 de septiembre de 2026: 0544 — La Quinta: 7
Martes 15 de septiembre de 2026: 9621 — La Quinta: 4
Lunes 14 de septiembre de 2026: 1227 — La Quinta: 3
Domingo 13 de septiembre de 2026: 0071 — La Quinta: 4

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.

AciertosPremio
4 cifras en orden4.500 veces al valor apostado
3 cifras en orden400 veces el valor apostado
2 cifras en orden50 veces el valor apostado
1 cifra en orden5 veces el valor apostado

Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.

¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?

Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.

Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.


Elige bien

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