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Florida paga por cazar pitones en los Everglades: cuánto puedes ganar por hora y cuánto recibes por cada serpiente capturada

Incentivos adicionales por pitones pequeñas y por nidos. También se realizan competencias que ofrecen premios de hasta US$25.000 para fomentar la captura de estas especies invasoras.

Florida lanza un programa para recompensar a quienes localicen y retiren pitones birmanas en los Everglades, con pagos por hora y bonificaciones por tamaño.
Florida lanza un programa para recompensar a quienes localicen y retiren pitones birmanas en los Everglades, con pagos por hora y bonificaciones por tamaño. | Foto: Bernawildlife
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Florida tiene un programa que ofrece dinero a personas encargadas de localizar y retirar pitones birmanas de los Everglades. Los participantes reciben un pago por hora y pueden sumar ingresos adicionales según la cantidad y el tamaño de las serpientes capturadas.

El trabajo forma parte de los esfuerzos para controlar esta especie invasora, que representa una amenaza para la fauna nativa del sur del Estado del Sol. Además de las tarifas por jornada, existen pagos especiales por ejemplares grandes, nidos activos y competencias que entregan miles de dólares en premios.

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¿Cuánto paga Florida por cazar pitones?

Uno de los principales programas estatales, conocido como PATRIC, contrata a personas certificadas para buscar y retirar pitones en zonas de conservación. Según el área asignada, los participantes reciben entre US$13 y US$18 por hora por realizar estas labores.

Otro programa administrado por el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida establece tarifas de US$14 por hora en zonas regulares, US$20 en áreas prémium y hasta US$30 en sectores ultraprémium. Los contratistas pueden trabajar hasta diez horas al día y deben cumplir con protocolos de recorrido y registro.

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¿Cuánto pagan por cada pitón capturada?

El pago no termina con la tarifa por hora. Los contratistas reciben US$50 por cada pitón de hasta 1,2 metros y suman US$25 por cada 30,48 centímetros adicionales, por lo que los ejemplares de mayor tamaño pueden representar una recompensa más elevada.

También existen incentivos por otras tareas: la eliminación verificada de un nido activo puede generar US$200, mientras que la captura y liberación documentada de una pitón utilizada para investigación entrega US$50. A estos pagos se suman concursos como el Florida Python Challenge, que reparte US$25.000 en premios.

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