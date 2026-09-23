Es falso que Keiko Fujimori haya sido rechazada al llegar a sede de la ONU: video tiene audio manipulado

LO FALSO:

Keiko Fujimori fue rechazada al llegar a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

LO VERDADERO:

Las imágenes sí corresponden a la llegada de Fujimori a la ONU, pero el audio de los supuestos gritos no pertenece al registro original.

En redes sociales circula un video que muestra a la presidenta Keiko Fujimori llegando a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, acompañado del texto: “La presidenta Keiko pasa vergüenza en Estados Unidos, la llaman asesina”. En el audio se escucha a un hombre gritar “asesina” y “a la cana, llévenla”, mientras de fondo se percibe música de banda. Sin embargo, el contenido es falso, ya que el audio no corresponde a las imágenes y fue añadido a un registro real de la llegada de Fujimori a la ONU.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La llegada de Keiko Fujimori a la sede de las Naciones Unidas sí ocurrió el 22 de septiembre de 2026, como parte de su participación en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General. La presidenta fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, y otras autoridades de la organización.

Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Andina

Sin embargo, el audio que acompaña al video viral no concuerda con el ambiente que muestran las imágenes. Mientras Fujimori aparece ingresando a la sede de la ONU, se escucha de fondo música de banda y posteriormente los gritos de un supuesto manifestante. Este sonido resulta discordante con el registro visual y no se encuentra en el video original de la llegada de la presidenta.

Además, se encontró el registro original de las imágenes, en el que se observa el mismo momento de la llegada de Fujimori a la sede de Naciones Unidas, pero sin los gritos de “asesina” ni la supuesta exigencia de que sea detenida. El material original muestra únicamente el desarrollo de su llegada y el recibimiento por parte de autoridades de la ONU.

Video original sin el audio superpuesto. Foto: TikTok

Por ello, aunque las imágenes utilizadas en la publicación corresponden a una actividad real de Keiko Fujimori en Nueva York, el audio fue incorporado para presentar una situación de rechazo que no aparece en el registro original. La publicación mezcla imágenes reales con un sonido que no corresponde al momento mostrado.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que afirma que Keiko Fujimori fue rechazada al llegar a la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Sin embargo, esa afirmación es falsa, ya que aunque las imágenes corresponden a la llegada de la presidenta a la ONU, el audio fue añadido y no pertenece al registro original. En la versión original del video no se escuchan los supuestos gritos de rechazo ni la música de banda que acompaña a la publicación viral.