El hábito que muchos ignoran y que puede reducir la vida útil de tu computadora para siempre, advierten especialistas

Los errores más frecuentes al limpiar pantallas incluyen el uso de servilletas, limpiadores inadecuados y rociar líquidos directamente. | Foto: Magnific

Los errores más frecuentes al limpiar pantallas incluyen el uso de servilletas, limpiadores inadecuados y rociar líquidos directamente. | Foto: Magnific

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La pantalla es uno de los componentes más importantes de una computadora, pero también uno de los más descuidados. Aunque muchas personas limpian sus monitores y equipos con servilletas, papel toalla o productos de limpieza domésticos, los especialistas advierten que estas prácticas pueden provocar daños permanentes y reducir significativamente la vida útil del equipo.

El polvo, las huellas dactilares y la grasa acumulada no solo afectan la calidad de la imagen, sino que también pueden deteriorar progresivamente los recubrimientos protectores de las pantallas modernas. Según expertos del sector tecnológico, una limpieza inadecuada podría disminuir la durabilidad de los dispositivos electrónicos hasta 30%.

"Mantener limpia la pantalla es vital porque el polvo, las huellas y la grasa acumulados reducen la nitidez, causan reflejos y opacan los colores. Además, una limpieza inadecuada con químicos fuertes o materiales abrasivos puede dañar irreversiblemente los recubrimientos protectores y antirreflejo del panel", explicó Becket Barrionuevo, Country Manager de ACER Perú.

Los errores más comunes pueden dañar la pantalla de forma irreversible

Muchos usuarios realizan la limpieza de sus computadoras sin saber que algunas prácticas habituales pueden deteriorar la pantalla de forma permanente. Utilizar materiales o productos inadecuados puede afectar los recubrimientos protectores y reducir la calidad de imagen con el paso del tiempo.

Los errores más frecuentes son:

Usar servilletas, pañuelos o papel toalla: sus fibras pueden provocar pequeños rayones en la superficie de la pantalla.

sus fibras pueden provocar pequeños rayones en la superficie de la pantalla. Aplicar limpiavidrios o productos domésticos: sustancias como el amoníaco o el cloro pueden dañar las capas protectoras y antirreflejo.

sustancias como el amoníaco o el cloro pueden dañar las capas protectoras y antirreflejo. Rociar líquido directamente sobre el monitor: el producto puede filtrarse por los bordes y afectar componentes internos.

el producto puede filtrarse por los bordes y afectar componentes internos. Ejercer demasiada presión al limpiar: esto puede generar daños en los píxeles o afectar la estructura del panel.

esto puede generar daños en los píxeles o afectar la estructura del panel. Utilizar paños sucios o ásperos: las partículas acumuladas pueden rayar la pantalla durante la limpieza.

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Cómo limpiar correctamente una pantalla y prolongar su vida útil

Mantener la pantalla limpia no requiere herramientas costosas ni procedimientos complejos. Siguiendo algunos cuidados básicos, es posible conservar la calidad de imagen y evitar daños que podrían reducir la vida útil del equipo.

Paso a paso para una limpieza segura:

Apaga y desconecta la computadora o monitor antes de comenzar la limpieza.

antes de comenzar la limpieza. Retira el polvo con un paño de microfibra seco con movimientos suaves y sin presionar la superficie.

con movimientos suaves y sin presionar la superficie. Elimina huellas y grasa con un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico al 70% diluido en agua destilada o con una solución especializada para pantallas.

con un paño ligeramente humedecido con alcohol isopropílico al 70% diluido en agua destilada o con una solución especializada para pantallas. Para manchas difíciles , emplea una mezcla suave de agua destilada y vinagre blanco aplicada siempre sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla.

, emplea una mezcla suave de agua destilada y vinagre blanco aplicada siempre sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla. Seca la superficie con una parte limpia y seca del paño de microfibra para evitar marcas.

con una parte limpia y seca del paño de microfibra para evitar marcas. Realiza una limpieza ligera una vez a la semana para evitar la acumulación de polvo y suciedad.

En el caso de las laptops táctiles, se recomienda aumentar la frecuencia de limpieza debido al contacto constante con los dedos y utilizar únicamente productos compatibles con este tipo de pantallas para preservar sus recubrimientos especiales.