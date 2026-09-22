La presa que la URSS comenzó a construir en 1976 y que, casi 50 años después, podría superar a China como la más alta del mundo

La presa de Rogun, en Tayikistán, avanza hacia su finalización proyectada para 2028, con una altura de 335 metros que la convertiría en la más alta del mundo. | Foto: WP

La presa de Rogun, en Tayikistán, avanza hacia su finalización proyectada para 2028, con una altura de 335 metros que la convertiría en la más alta del mundo. | Foto: WP

La presa de Rogun, en Tayikistán, es uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos heredados de la antigua Unión Soviética. Su construcción comenzó en 1976, pero la caída de la URSS paralizó durante décadas una obra que todavía hoy sigue avanzando.

Ahora, el proyecto vuelve a tomar impulso con una meta de enormes dimensiones: alcanzar los 335 metros de altura y convertirse en la presa más alta del mundo. Si se cumplen las previsiones, superará a la Jinping-1 de China y transformará la capacidad energética de la antigua república soviética.

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Ubicada a poco más de 100 kilómetros de Dusambé, la capital tayika, la obra fue reactivada en 2016 con un costo estimado de 3.500 millones de euros.

Una obra soviética que tardó décadas en volver a avanzar

La construcción de Rogun se encuentra a poco más de 100 kilómetros de Dusambé, la capital de Tayikistán. Tras la disolución de la Unión Soviética, la obra quedó paralizada durante años hasta que el Gobierno tayiko decidió retomarla.

En 2016, las autoridades contrataron a la empresa italiana Salini Impregilo, actualmente Webuild, para continuar el diseño. El proyecto podría quedar terminado en 2028 y tiene un costo estimado de unos 3.500 millones de euros, financiados por Tayikistán y el Banco Mundial.

Una presa gigantesca para cambiar la energía de Tayikistán

Rogun contará con seis turbinas y una capacidad de generación de 3,6 gigavatios, una cifra que podría duplicar la producción eléctrica actual de Tayikistán. Dos de estas turbinas ya han comenzado a funcionar mientras continúan los trabajos de construcción de la presa.

La infraestructura aprovechará las aguas del río Vakhsh, afluente del Amu Darya, y contará con un embalse de unos 13 kilómetros cúbicos. Según el Banco Mundial, la central se convertirá en uno de los pilares del sistema eléctrico tayiko y permitirá mejorar el acceso a electricidad para millones de personas.