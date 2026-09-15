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A los 21 años le diagnosticaron un cáncer terminal y comenzó un tratamiento que duró 11 años: después descubrió que nunca tuvo el tumor

Su caso forma parte de una demanda contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire por tratamientos prolongados sin evidencia de beneficio.

Becky Jones, diagnosticada erróneamente con un tumor cerebral terminal a los 21 años, vivió una década con tratamientos innecesarios que afectaron su salud y vida social.
Becky Jones, diagnosticada erróneamente con un tumor cerebral terminal a los 21 años, vivió una década con tratamientos innecesarios que afectaron su salud y vida social. | Foto: Magnific
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A los 21 años, Becky Jones recibió una noticia que cambió por completo sus planes de vida: le diagnosticaron un tumor cerebral terminal y le aseguraron que solo le quedaban unos meses de vida. El supuesto cáncer la llevó a iniciar un tratamiento de quimioterapia que, según le indicó su médico, debía tomar durante el resto de su vida.

Durante once años, Jones vivió con las consecuencias físicas y emocionales del tratamiento. Sufrió náuseas, dolores de estómago, úlceras bucales y fatiga diaria, además de limitar sus actividades sociales y ver afectada su carrera profesional.

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Un diagnóstico que marcó más de una década de su vida

Jones comenzó su historia médica en 2012, cuando empezó a sufrir fuertes migrañas y buscó atención médica. Posteriormente, se sometió a una biopsia cerebral y, según su representación legal, el profesor Ian Brown le diagnosticó un glioblastoma de grado cuatro, una de las formas más agresivas de cáncer cerebral, incluso antes de que se conocieran los resultados.

El tratamiento que recibió se extendió mucho más allá de lo habitual. Jones contó que Brown le había indicado que debía tomar temozolomida durante el resto de su vida. Aunque las exploraciones posteriores aparentemente no mostraban evidencia de un tumor, el médico le habría explicado que este no podía verse "a simple vista". Las directrices, en cambio, recomiendan seis ciclos del medicamento durante un período aproximado de seis meses.

Así como Becky más de 30 personas se han unido para denunciar el mal diagnóstico del centro de salud.

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Descubrió que nunca tuvo cáncer después de 11 años de tratamiento

En 2024, Jones recibió una llamada en la que le comunicaron que su quimioterapia sería suspendida, pero no recibió una explicación clara. Le dijeron que Brown se había jubilado y que un nuevo oncólogo respondería sus preguntas, aunque tampoco le proporcionaron inicialmente un nombre ni el apoyo que esperaba del hospital.

La respuesta llegó en mayo de 2025, cuando neurocirujanos y radiólogos realizaron un análisis independiente de su caso por encargo de sus abogados. La conclusión fue contundente: Jones nunca había tenido cáncer cerebral. En realidad, padecía una desmielinización tumefactiva, una inflamación que normalmente es tratada por neurólogos mediante potentes esteroides.

La mujer también cuestionó la falta de supervisión durante los años en que recibió el tratamiento. "Básicamente, me ha arruinado la vida", afirmó. Su caso forma parte de un grupo de más de 40 pacientes que han emprendido acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire (UHCW), a la que acusan de haber sometido a pacientes a tratamientos oncológicos prolongados o innecesarios.

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