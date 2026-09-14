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"Trump llegó para proteger": EE. UU. elimina límites a las emisiones de centrales eléctricas y desata una nueva disputa ambiental

Organizaciones ambientales anticipan una batalla legal, argumentando que la eliminación de regulaciones agravará problemas de salud pública y daños ambientales en EE. UU..

La EPA argumenta que la decisión reducirá costos en más de US$300.000 millones. Foto: Composición LR.
La EPA argumenta que la decisión reducirá costos en más de US$300.000 millones. Foto: Composición LR.
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La administración de Donald Trump eliminó los límites federales a las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas natural, una decisión que revierte una de las principales políticas climáticas impulsadas durante el gobierno de Joe Biden y abre un nuevo frente de batalla judicial y ambiental en Estados Unidos.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) sostiene que la medida permitirá reducir en más de US$300.000 millones los costos para la industria y facilitará que las empresas eléctricas mantengan operativas plantas que, bajo las regulaciones anteriores, podían verse obligadas a cerrar o instalar sistemas para capturar sus emisiones.

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"El gobierno de Trump llegó para proteger la energía estadounidense y garantizar que ustedes puedan permitirse mantener la luz encendida", declaró Lee Zeldin, administrador de la EPA, en un comunicado.

En 2024, la EPA había aprobado una regulación que obligaba a las centrales eléctricas de carbón a reducir drásticamente sus emisiones o, en determinados casos, dejar de operar.

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La apuesta de Trump por los combustibles fósiles

La Casa Blanca presenta la decisión como parte de su estrategia para ampliar la producción energética estadounidense y reducir las restricciones sobre la industria.

La medida se suma a otras acciones emprendidas por la administración Trump para desmontar regulaciones climáticas. En febrero, el Gobierno eliminó normas relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero de automóviles y camiones.

Zeldin había defendido previamente la revisión de las normas como una forma de terminar con la que calificó como "guerra contra gran parte de nuestro suministro energético interno" impulsada por los gobiernos de Biden y Barack Obama.

El administrador de la EPA también sostuvo que las regulaciones de la era Biden buscaban "asfixiar nuestra economía con el fin de proteger el medio ambiente" y regular la industria del carbón "hasta hacerla desaparecer".

La decisión llega mientras Zeldin, el secretario del Interior Doug Burgum y el secretario de Energía Chris Wright participan en Houston en una reunión ministerial del G20 centrada en la denominada "abundancia energética".

Ambientalistas anticipan una batalla judicial

Organizaciones ambientales y de salud pública rechazaron la eliminación de los límites y anunciaron que recurrirán a los tribunales.

"Desmantelar las protecciones contra la contaminación de las centrales eléctricas tendrá costos enormes para la salud, la seguridad y el bienestar de las familias en todo el país", declaró Vickie Patton, asesora jurídica general del Environmental Defense Fund, según el material citado de The Associated Press.

Patton añadió: "La gente en todo Estados Unidos ya está sufriendo por un calor récord, inundaciones y tormentas más peligrosas, y costos de seguros disparados".

La representante del grupo ambientalista también cuestionó el argumento de que las restricciones impiden contar con suficiente energía. "Existen tecnologías limpias, asequibles y confiables para abastecer de energía nuestros hogares y negocios", afirmó.

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