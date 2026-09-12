Liberan en Ecuador a 28 tripulantes de embarcaciones bombardeadas por EEUU tras no hallar indicios por narcotráfico

Las operaciones de EE. UU. en el Pacífico han generado críticas de derechos humanos y del sector pesquero. Foto: AFP.

Las operaciones de EE. UU. en el Pacífico han generado críticas de derechos humanos y del sector pesquero. Foto: AFP.

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La Justicia ecuatoriana liberó a 28 tripulantes de dos embarcaciones atacadas por Estados Unidos en el Pacífico, al considerar que no existían indicios suficientes para procesarlos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los pescadores pertenecían al Montecristi, interceptado y hundido el lunes, y al Don Rufo, bombardeado el martes por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental en coordinación con Ecuador. La Fiscalía no presentó cargos contra ellos.

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Steven Alvia, abogado de los tripulantes del Don Rufo, señaló que la Fiscalía todavía puede continuar con las investigaciones: "Recabando información, practicando diligencias, tomando versiones, y si ya no encuentra elementos suficientes podrá solicitar el archivo definitivo de la causa". Los detenidos fueron trasladados a San Cristóbal, en Galápagos, donde se realizó la audiencia.

Más tripulantes liberados

Estas liberaciones se suman a la de otros 28 integrantes del Conquista 2 y el OM2, quienes también fueron absueltos sin cargos luego de que la Justicia no encontrara indicios de delito.

Otros 32 tripulantes del María Candelaria y del Conquista 2 permanecen en libertad condicional, tras ser procesados por presunta asociación ilícita y obligados a presentarse semanalmente ante un juez.

Aún está pendiente la situación de diez integrantes del Don Rufo que no fueron detenidos durante la operación estadounidense y que posteriormente fueron localizados en el mar por la Armada ecuatoriana.

Disputa sobre el uso de las embarcaciones

Las autoridades estadounidenses y ecuatorianas sostienen que los barcos formaban parte de la logística del narcotráfico. El Comando Sur de Estados Unidos afirmó que funcionaban como puntos de reabastecimiento para lanchas rápidas utilizadas para transportar droga hacia Norteamérica.

El general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, describió las embarcaciones como "gasolineras en el mar" destinadas a abastecer a estas lanchas, que trasladarían estupefacientes hacia Centroamérica y posteriormente hacia Europa y Norteamérica.

Delgado indicó que las operaciones se desarrollan en aguas internacionales a partir de información de inteligencia compartida con Estados Unidos. Tras las interdicciones, la Armada ecuatoriana recibe la orden de recoger a los tripulantes y trasladarlos a puerto para que afronten el proceso legal correspondiente.

Sin embargo, las liberaciones judiciales han puesto en cuestión la solidez de las acusaciones contra los pescadores.

Crecen las críticas

Desde el 28 de agosto, Estados Unidos interceptó y destruyó al menos seis embarcaciones ecuatorianas en alta mar como parte de las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en la región. Washington sostiene que los ataques buscan combatir el narcotráfico y que las embarcaciones intervenidas estaban vinculadas con estas redes.

Los operativos también generaron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y del sector pesquero. Human Rights Watch denunció en julio otros tres incidentes que habrían involucrado a embarcaciones ecuatorianas entre enero y marzo, con al menos ocho personas desaparecidas. EEUU niega participación en esos hechos.

La organización ecuatoriana Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció, además, al menos 143 "detenciones arbitrarias" de pescadores durante 2026, junto con presuntas desapariciones forzadas, torturas y destrucciones.