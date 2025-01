La situación jurídica de Puerto Rico se presenta como un enigma político que desafía explicaciones simples. Este "territorio no incorporado" de los Estados Unidos es un "Estado libre asociado", lo que complica su estatus ante el Comité de autodeterminación de la ONU, sugiriendo un carácter neocolonial en su marco jurídico.

Desde su cesión a EE. UU. en 1898, Puerto Rico ha navegado por un mar de ambigüedades legales. A pesar de ser considerado un territorio estadounidense, su condición de "no incorporado" ha limitado los derechos de sus habitantes, lo que ha creado un contexto de dependencia y falta de representación política.

Su estatus como territorio no incorporado determina que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pero no es parte integral del país. Foto: Diario de las Américas

Los casos insulares y la condición de Territorio No Incorporado

Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, año en que el Tratado de París lo cedió a Estados Unidos. Este tratado, en su artículo II, establece que “España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico”, lo que marcó el inicio de una nueva era. Sin embargo, la integración efectiva de Puerto Rico a Estados Unidos enfrentó obstáculos debido a factores lingüísticos, políticos y económicos. Por ejemplo, los productores del sur de Estados Unidos temían que la agricultura puertorriqueña afectara sus negocios. Esto provocó una escasa producción agrícola en la isla.

El artículo IX del Tratado de París señala que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”. Esta disposición llevó a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 1901, estableciera un régimen dual para Puerto Rico, considerándolo un territorio no incorporado. La decisión más relevante, Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901), establece que, mientras el Congreso no incorpore el territorio, este no se considera parte de los Estados Unidos en el sentido de las leyes fiscales.

Estado Libre Asociado y su autogobierno limitado

En 1950, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley 600, que permitió la organización de un gobierno constitucional en Puerto Rico. Aunque esta ley representó un avance hacia el autogobierno, no incorporó a la isla al territorio estadounidense, manteniendo el régimen económico existente. La Constitución del Estado Libre Asociado, ratificada en 1952, establece que “su poder político emana del pueblo”, pero sigue sujeta a las leyes federales.

A pesar de ser ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños enfrentan limitaciones significativas en sus derechos políticos. Pueden votar en las primarias de los partidos, pero no eligen al presidente ni tienen representación con voto en el Congreso. La figura del Comisionado Residente, que tiene voz pero no voto, refleja esta falta de representación y la dependencia económica de la isla respecto a Estados Unidos.

Una ciudadanía peculiar y una situación económica agobiante

La ciudadanía otorgada por la Ley Jones de 1917 no es completa. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, carecen de derechos políticos plenos. Esta situación se agrava por la imposibilidad de emitir moneda o solicitar ayuda directamente al FMI, lo que limita su capacidad para manejar crisis económicas. La derogación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas en 1996, que eliminó beneficios fiscales para empresas en la isla, ha exacerbado la situación económica.

Un hito significativo ocurrió el 30 de septiembre de 2016, cuando las autoridades federales asumieron el control de las finanzas de Puerto Rico a través de la Promesa, estableciendo una Junta de Control Fiscal. Esta intervención, aunque no cambia el estatus de la isla, refleja la continua dependencia y la falta de autonomía en la gestión de sus recursos.

Un futuro incierto para los residentes 'boricuas' sobre la situación de Puerto Rico

El debate sobre el futuro político de la isla ha sido una constante, y se divide principalmente entre estadidad, independencia y una revisión del actual estatus de autonomía. Los referendos celebrados a lo largo de las décadas han reflejado posiciones divididas, aunque la estadidad ha ganado mayor tracción en años recientes. Sin embargo, cualquier cambio requiere la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, donde los intereses políticos y económicos juegan un papel determinante. Resolver este tema es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para Puerto Rico. La incertidumbre sobre su estatus político perpetúa la inestabilidad económica, impulsa la migración masiva hacia el territorio continental y dificulta la planificación a largo plazo. Un consenso claro sobre el futuro de la isla, respaldado por un compromiso del gobierno federal, podría transformar las condiciones actuales y abrir nuevas oportunidades para sus ciudadanos.

En resumen, el estatus de territorio no incorporado de Puerto Rico plantea desafíos significativos en términos de representación política, desarrollo económico y derechos civiles. Definir el futuro político de la isla es crucial para abordar estas limitaciones y permitir un progreso más equitativo y sostenible.