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Uruguay declara emergencia sanitaria nacional por Influenza Aviar H5 tras detectar el patógeno en Colonia

Esta es la segunda emergencia por influenza aviar en Uruguay en 2026, luego de un brote en febrero. El Gobierno implementa medidas de contención y vigilancia en la población aviar afectada.

El Ministerio de Ganadería impone la obligación de alojar las aves en instalaciones cerradas. Foto: AFP.
El Ministerio de Ganadería impone la obligación de alojar las aves en instalaciones cerradas. Foto: AFP.
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Uruguay declaró emergencia sanitaria en todo su territorio después de detectar influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio del departamento de Colonia, una medida que impone restricciones al traslado de ejemplares y suspende actividades vinculadas al sector avícola.

La disposición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca establece que las aves que permanezcan fuera del control del Sistema de Monitoreo Avícola no podrán movilizarse dentro del país. La misma prohibición alcanza a los ejemplares criados en traspatios.

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Como parte del protocolo, las aves de traspatio y aquellas pertenecientes al sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas. También quedaron canceladas temporalmente las ferias, remates, exposiciones y demás encuentros relacionados con aves.

La medida tendrá un impacto directo en la Expo Prado, uno de los principales eventos agropecuarios del país. La muestra, prevista entre el 11 y el 20 de septiembre, no contará con ejemplares aviares.

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La segunda emergencia sanitaria en un año

Esta es la segunda emergencia sanitaria por influenza aviar decretada en Uruguay durante 2026. El antecedente más reciente se remonta al 24 de febrero, cuando se confirmó la presencia del virus en fauna silvestre de Maldonado, Rocha y Canelones.

Aquel brote fue detectado inicialmente el 20 de febrero en un cisne coscoroba encontrado en las inmediaciones de la Laguna Garzón. En ese momento, las autoridades también ordenaron mantener bajo techo a las aves de traspatio como medida preventiva.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca pidió además evitar el contacto directo con ejemplares enfermos o muertos y comunicar de inmediato cualquier hallazgo a las autoridades competentes.

La detección registrada en febrero de 2026 ocurrió exactamente dos años después de que Uruguay identificara por primera vez la gripe aviar en su territorio.

Con el nuevo foco en Colonia, el Gobierno amplió las restricciones a escala nacional mientras se aplican medidas de contención y vigilancia sobre la población aviar.

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