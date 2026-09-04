HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Cerimedo y Keiko: audios revelarían operación en Lima | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Ordenan la detención del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram por caso de presunta delincuencia organizada

La Fiscalía de Ecuador solicitó una auditoría de los informes médicos, mientras Bucaram enfrenta el juicio junto a su hijo Jacobo y otros acusados, por presunta obtención de beneficios económicos ilícitos.

El Ministerio Público investiga la comercialización ilegal de pruebas de covid-19. Foto: AFP.
El Ministerio Público investiga la comercialización ilegal de pruebas de covid-19. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Justicia de Ecuador ordenó la detención del expresidente Abdalá Bucaram una vez que reciba el alta médica, luego de que por sexta ocasión no pudiera celebrarse la audiencia destinada a comunicar la sentencia en el proceso por presunta delincuencia organizada. El exmandatario permanece internado en una unidad de cuidados intensivos de Guayaquil tras una intervención cardíaca.

El Tribunal de Garantías Penales dispuso que la Policía mantenga una vigilancia permanente sobre Bucaram mientras continúe hospitalizado. Cuando los médicos autoricen su salida, deberá ser aprehendido para garantizar su presencia ante los jueces.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La decisión se produjo después de que agentes del Bloque de Búsqueda acudieran al centro médico para comprobar si el estado de salud de la exautoridad permitía su participación en la diligencia. Los médicos confirmaron su internación, aunque los policías no pudieron tomar contacto con él debido a que se encontraba en cuidados intensivos.

Por su parte, la fiscal Lidia Sarabia calificó como inaudito y sin precedentes que Bucaram no haya comparecido por sexta vez a la audiencia. El Ministerio Público solicitó al tribunal que investigue las reiteradas postergaciones y determine si existieron maniobras destinadas a retrasar el proceso.

Cabe recordar que el acusado fue sometido a una intervención por un problema cardíaco a finales de agosto y, después de abandonar un primer centro médico, volvió a ser ingresado en otra clínica de Guayaquil. Además, su familia sostiene que su estado continúa siendo delicado. Su esposa María Rosa Pulley afirmó que permanece bajo estricta vigilancia médica en cuidados intensivos.

Ante la sucesión de informes médicos, el tribunal ordenó además al Ministerio de Salud auditar la documentación emitida por los hospitales donde recibió atención.

PUEDES VER: Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero la fauna silvestre se apoderó del lugar: así cambió todo en solo 1.000 días

lr.pe

El proceso investiga la comercialización de pruebas de covid-19

Bucaram, de 74 años, enfrenta el proceso junto con su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas. La Fiscalía sostiene que entre marzo y agosto de 2020 los acusados habrían colaborado con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas para detectar covid-19, además de otros insumos médicos.

Según la investigación, dos ciudadanos israelíes habrían participado en el traslado de las pruebas, bajo custodia de agentes de tránsito, hasta la vivienda del expresidente. Uno de esos hombres fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

La acusación también sostiene que en la propiedad del expresidente se almacenaron otros productos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas utilizadas para la toma de muestras.

El juicio comenzó el 11 de abril de 2025, después de varios aplazamientos registrados desde 2022. Durante el proceso declararon aproximadamente 50 testigos y peritos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ecuador en alerta roja por El Niño extremo que amenaza con provocar sequías, incendios y calor récord

Ecuador en alerta roja por El Niño extremo que amenaza con provocar sequías, incendios y calor récord

LEER MÁS
Lenín Moreno es condenado a cinco años de cárcel por corrupción en torno a la mayor central hidroeléctrica de Ecuador

Lenín Moreno es condenado a cinco años de cárcel por corrupción en torno a la mayor central hidroeléctrica de Ecuador

LEER MÁS
Expresidente de Ecuador Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de una empresa china

Expresidente de Ecuador Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de una empresa china

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025