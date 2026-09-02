La misteriosa isla que apareció en un lago de Canadá, desapareció de los satélites y volvió a ser localizada 30 kilómetros más lejos

Un insólito descubrimiento en el embalse de Williston, Canadá: una isla flotante cubierta de vegetación fue grabada por navegantes a principios de agosto y se hizo viral. | Foto: Supplied by Rocky Avery

Un insólito descubrimiento en el embalse de Williston, Canadá: una isla flotante cubierta de vegetación fue grabada por navegantes a principios de agosto y se hizo viral. | Foto: Supplied by Rocky Avery

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Una pequeña isla flotante y cubierta de vegetación fue descubierta en el embalse de Williston, en Columbia Británica, Canadá. La formación llamó la atención después de que unos navegantes la grabaran a comienzos de agosto y el video se hiciera viral.

Aunque una imagen satelital había confirmado su existencia, pocas semanas después la isla desapareció de las imágenes tomadas en la misma zona. Las autoridades lograron localizarla nuevamente y determinaron que había terminado a unos 30 kilómetros de su ubicación original.

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¿Qué pasó con la isla vista en Canadá?

Bob Gammer, portavoz de BC Hydro, la empresa pública que gestiona el embalse y una presa cercana, conoció la existencia de la isla después de ver el video difundido en redes sociales. En un primer momento, incluso pensó que podía tratarse de una creación realizada con inteligencia artificial. Sin embargo, una imagen satelital tomada el 21 de julio confirmó que la formación era real y que flotaba en medio del embalse.

La situación cambió cuando otra imagen, tomada el 5 de agosto, mostró que la isla ya no se encontraba en ese punto. Finalmente, una nueva imagen satelital y el testimonio de dos pilotos que sobrevolaron la zona permitieron determinar que la isla había derivado hasta la orilla y había quedado encallada a unos 30 kilómetros de donde fue observada inicialmente.

¿Cuánto mide la isla?

BC Hydro calcula que la formación tiene una superficie de aproximadamente 9.800 metros cuadrados, equivalente a una hectárea o a unos 1,5 campos de fútbol. Aunque no existe una explicación definitiva sobre su origen, Gammer considera probable que se haya formado durante años por la acumulación de madera flotante, que habría servido de base para que plantas y árboles desarrollaran raíces.

Según esta teoría, la estructura terminó desprendiéndose de la orilla durante el verano boreal, cuando el nivel del agua del embalse alcanzó una altura que no se registraba desde 2012. Debido a su naturaleza inestable, la empresa advirtió que nadie debería intentar subir a ella. “No se suban a la isla. Podría desintegrarse”, señaló Gammer a la BBC.

¿Se han avistado islas flotantes en otros lugares?

El fenómeno no es exclusivo de Columbia Británica. En otros lugares también se han registrado masas de tierra, vegetación o turba capaces de permanecer sobre el agua y desplazarse. Un ejemplo se encuentra en el lago Chippewa, en Wisconsin, donde existe una formación conocida como Forty Acre Bog, que se caracteriza por su naturaleza flotante.