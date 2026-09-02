La misteriosa isla que apareció en un lago de Canadá, desapareció de los satélites y volvió a ser localizada 30 kilómetros más lejos
La isla flotante que apareció en un lago de Columbia Británica desconcertó a las autoridades cuando dejó de aparecer en los satélites. Ahora se sabe que terminó cerca de la orilla.
- Este país sería el lugar más seguro del mundo ante una catástrofe global, según un estudio científico
- El barco que recorrió 5.500 kilómetros sin usar conbustible: funciona con energía solar y un motor eléctrico
Una pequeña isla flotante y cubierta de vegetación fue descubierta en el embalse de Williston, en Columbia Británica, Canadá. La formación llamó la atención después de que unos navegantes la grabaran a comienzos de agosto y el video se hiciera viral.
Aunque una imagen satelital había confirmado su existencia, pocas semanas después la isla desapareció de las imágenes tomadas en la misma zona. Las autoridades lograron localizarla nuevamente y determinaron que había terminado a unos 30 kilómetros de su ubicación original.
TE RECOMENDAMOS
LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Un hombre construyó un lago para criar peces, pero la fauna silvestre se apoderó del lugar: así cambió todo en solo 1.000 días
¿Qué pasó con la isla vista en Canadá?
Bob Gammer, portavoz de BC Hydro, la empresa pública que gestiona el embalse y una presa cercana, conoció la existencia de la isla después de ver el video difundido en redes sociales. En un primer momento, incluso pensó que podía tratarse de una creación realizada con inteligencia artificial. Sin embargo, una imagen satelital tomada el 21 de julio confirmó que la formación era real y que flotaba en medio del embalse.
La situación cambió cuando otra imagen, tomada el 5 de agosto, mostró que la isla ya no se encontraba en ese punto. Finalmente, una nueva imagen satelital y el testimonio de dos pilotos que sobrevolaron la zona permitieron determinar que la isla había derivado hasta la orilla y había quedado encallada a unos 30 kilómetros de donde fue observada inicialmente.
PUEDES VER: Buscan voluntarios que hablen español o inglés para vivir gratis en una finca de Puerto Rico: trabajarían solo 20 horas semanales
¿Cuánto mide la isla?
BC Hydro calcula que la formación tiene una superficie de aproximadamente 9.800 metros cuadrados, equivalente a una hectárea o a unos 1,5 campos de fútbol. Aunque no existe una explicación definitiva sobre su origen, Gammer considera probable que se haya formado durante años por la acumulación de madera flotante, que habría servido de base para que plantas y árboles desarrollaran raíces.
Según esta teoría, la estructura terminó desprendiéndose de la orilla durante el verano boreal, cuando el nivel del agua del embalse alcanzó una altura que no se registraba desde 2012. Debido a su naturaleza inestable, la empresa advirtió que nadie debería intentar subir a ella. “No se suban a la isla. Podría desintegrarse”, señaló Gammer a la BBC.
¿Se han avistado islas flotantes en otros lugares?
El fenómeno no es exclusivo de Columbia Británica. En otros lugares también se han registrado masas de tierra, vegetación o turba capaces de permanecer sobre el agua y desplazarse. Un ejemplo se encuentra en el lago Chippewa, en Wisconsin, donde existe una formación conocida como Forty Acre Bog, que se caracteriza por su naturaleza flotante.