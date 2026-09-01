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Este país sería el lugar más seguro del mundo ante una catástrofe global, según un estudio científico

La investigación pone el foco en una nación de Oceanía que podría tener ventajas frente a algunos de los escenarios más extremos que amenazan a la humanidad.

Que Australia destaque en la revisión no significa que sus habitantes estarían a salvo de las consecuencias de una crisis global.
Que Australia destaque en la revisión no significa que sus habitantes estarían a salvo de las consecuencias de una crisis global. | Foto: Istock
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Un estudio científico revisó investigaciones sobre eventos capaces de provocar daños a escala planetaria, desde guerras nucleares hasta pandemias y desastres naturales. Aunque ningún territorio estaría completamente protegido, una nación oceánica aparece como uno de los países con mejores condiciones para resistir una crisis de tal magnitud.

Estos escenarios fueron agrupados en tres grandes categorías: reducción de la luz solar, colapso de infraestructuras y riesgos biológicos de alcance mundial. El objetivo fue identificar qué características podrían permitir que una sociedad mantenga su población, producción de alimentos y servicios esenciales durante una crisis extrema.

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¿Cuál es el país que puede resistir una crisis global?

Según el estudio llamado No Place to Hide? Regional Resilience and Vulnerability to Global Catastrophic Risk: Australia destaca por una combinación poco habitual de aislamiento geográfico, abundantes recursos naturales y una importante capacidad de producción de alimentos.

A ello se suman una economía desarrollada, instituciones relativamente estables y la posibilidad de controlar sus fronteras, factores especialmente relevantes frente a pandemias o interrupciones del comercio internacional.

Nueva Zelanda y Japón también mostraron fortalezas frente a los distintos escenarios estudiados. El primero cuenta con aislamiento, producción alimentaria y capacidad para controlar sus fronteras, pero posee una base industrial reducida y depende del comercio exterior.

Mientras que el país asiático tiene una gran capacidad industrial, su dependencia de las importaciones podría convertirse en un problema si las cadenas comerciales internacionales colapsaran durante mucho tiempo.

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Ningún país estaría completamente a salvo

La investigación no establece un ranking definitivo ni determina mediante una fórmula matemática cuál sería el país más seguro del planeta. En realidad, los autores revisaron estudios previos y observaron qué territorios aparecían de manera recurrente como resistentes ante diferentes tipos de catástrofes.

De hecho, el aislamiento, que puede convertirse en una ventaja, también podría representar una debilidad si las importaciones desaparecen durante un periodo prolongado. Medicamentos, combustible, fertilizantes, repuestos y otros productos esenciales podrían escasear incluso en un país con abundantes recursos y capacidad agrícola.

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