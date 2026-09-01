Expectativas sobre la delegación de facultades, por Kurt Burneo

Actualmente, los principales retos económicos para la administración gubernamental son la afectación adversa sobre la actividad económica en sectores como comercio y transporte derivado de extorsiones, como también moderar los efectos destructivos del Fenómeno del Niño Costero y Global, que no solo afectará negativamente el flujo de producción, sino también reducirá la capacidad instalada de producción del país.

Por ejemplo, lluvias frecuentes e intensas, aparte de arruinar cultivos, pueden originar destrucción de puentes y carreteras debido a los huaycos por producirse. Agravando el contexto, existen serios problemas de gestión en municipalidades y regiones.

Según la Contraloría, 317 municipalidades ejecutaron menos del 40 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de julio de 2026, asignado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, para afrontar efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027, y 9 gobiernos regionales presentan ejecución menor al 40 % del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, C y Tumbes.

Dados los retos mencionados, el 27 de agosto el Poder Ejecutivo presentó una solicitud de delegación de facultades legislativas al Congreso por 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas (MYPEs), promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación y simplificación administrativa. Si bien esta solicitud es un mecanismo legal y constitucional por el cual el Congreso de la República autoriza al Poder Ejecutivo a legislar mediante decretos legislativos sobre las materias ya referidas, lo nuevo es que, existiendo 2 cámaras, Diputados y Senadores, la operatividad es distinta cuando el Congreso era unicameral.

Por ello, la solicitud podría primero entrar y ser evaluada por la Cámara de Diputados —con mayoría opositora—, pasando luego al Senado —con mayoría oficialista—. Aparte de las diferencias procedimentales, estoy seguro de que Diputados le pondrá no la lupa, sino el tomógrafo a las materias solicitadas en la solicitud de delegación, por lo que creo que desde el principio será fundamental que la vocería y presentación recaiga principalmente en ministros no solo con mayores competencias técnicas y prestigio profesional, sino también con manejo político.

Al final, el camino a continuación para el Poder Ejecutivo es empinado y el ver cómo va la progresión de la solicitud será seguido muy de cerca por los agentes económicos. La gobernabilidad es importante.