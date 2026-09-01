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La selección peruana de vóley cuenta los días para empezar su camino en el Campeonato Sudamericano 2026, torneo que otorga tres cupos al Mundial 2027 y un boleto a los Juegos Oímpicos Los Ángeles 2028. A poco de partir hacia territorio brasileño, el equipo se vio afectado por la sorpresiva baja de Diana de la Peña.

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Vóley (FPV) reveló que la central de Alianza Lima sufrió una “fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo”. Ante la incertidumbre por saber quién será su reemplazante, el entrenador Antonio Rizola envió una tajante respuesta.

Antonio Rizola descarta convocar otra jugadora por Diana de la Peña

El entrenador de la selección peruana de vóley dejó en claro que no piensa citar a otra jugadora para reemplazar a Diana de la Peña. En ese sentido, el brasileño indicó que va a priorizar a las deportistas que sí aceptaron la convocatoria y trabajaron bajo sus órdenes en las últimas semanas.

“No hay cómo pensar en llamar a otra atleta que no hizo parte del trabajo. Ni pienso en eso. El voleibol no es improvisación. El nombre no existe. Existe la condición física, técnica y táctica en la que está una atleta (...)”, manifestó en diálogo con el programa ‘Somos Vóley’.

“No entra ninguna jugadora que estaba afuera. No piensa llamarlas. Primero, cuando llamé, no podían; ahora no pueden también. No hay por qué cambiar. Tengo que valorar el grupo que está trabajando, nuestro trabajo. Están trabajando duro. Si es suficiente para llegar donde queremos, maravilloso; si no, ellas salen con crecimiento y aprovechando la oportunidad”, agregó.

¿Cuándo debuta Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley?

Perú debutará en el Campeonato Sudamericana de Vóley 2026 frente a la Argentina de Facundo Morando. El duelo se encuentra pactado para el martes 8 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV.