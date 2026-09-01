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La economía de Brasil se desacelera cerca a unas elecciones presidenciales lideradas por Lula da Silva y Flavio Bolsonaro

El PIB brasileño creció 0,5% en el segundo trimestre, por debajo del avance registrado a comienzos de año, mientras las altas tasas de interés y la caída del consumo comienzan a restar fuerza a la actividad económica.

La desaceleración de la economía llega en plena carrera por la Presidencia. Foto: Composición LR.
La desaceleración de la economía llega en plena carrera por la Presidencia. Foto: Composición LR.
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La economía brasileña perdió ritmo en el segundo trimestre de 2026, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales. El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0,5% entre abril y junio frente al trimestre anterior, una desaceleración respecto al crecimiento de 1,1% registrado durante los primeros tres meses del año.

Los datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que, pese a la expansión, algunos de los principales componentes de la demanda interna comenzaron a debilitarse. El consumo de los hogares cayó 0,4%, mientras que las exportaciones retrocedieron 0,8%.

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El resultado general estuvo ligeramente por encima de las previsiones de los economistas, que calculaban un crecimiento de 0,4%. En el acumulado del año, la economía brasileña registra una expansión de 2%.

El menor dinamismo de la actividad coincide con unas condiciones financieras restrictivas. El Banco Central mantiene la tasa Selic en 14%, una de las más elevadas entre las principales economías, con el objetivo de contener la inflación.

El costo del crédito afecta directamente a consumidores y empresas y limita la capacidad de la economía para mantener el ritmo de expansión observado a comienzos del año.

Aunque Brasil conserva una tasa de empleo récord, los hogares enfrentan niveles elevados de endeudamiento. La Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) señaló que esta situación dificulta "la conversión de la renta en consumo incluso con el mercado de trabajo pujante".

El escenario contrasta con el comportamiento de sectores como la agricultura, que creció 2,8%, y las industrias extractivas, cuya actividad aumentó 3,4% durante el segundo trimestre. Estos rubros fueron los principales soportes del crecimiento entre abril y junio.

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El escenario electoral se estrecha

La desaceleración económica llega mientras Lula mantiene el liderazgo en las encuestas, aunque con una ventaja cada vez más reducida frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival del mandatario.

Una encuesta de Nexus/BTG Pactual, realizada entre el 31 de julio y el 2 de agosto, situó a Lula con 46% de intención de voto frente al 45% de Flávio Bolsonaro. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, lo que configura un escenario de empate técnico.

Otros candidatos aparecen considerablemente más lejos: Ronaldo Caiado obtiene 5%, Renan Santos 4% y Romeu Zema 3%.

Una medición de AtlasIntel/Bloomberg, citada por Reuters, también refleja una reducción de la ventaja de Lula en una eventual segunda vuelta. El presidente alcanzaría 47,1% frente al 42,6% de Flávio Bolsonaro. En julio, Lula registraba 49,9%, mientras que su rival obtenía 42,9%.

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