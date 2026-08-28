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Al menos 584 muertos deja devastador deslave entre Nepal y China, además, de 1.900 personas desaparecidas

El Servicio Geológico de EEUU indica que el incidente fue causado por el colapso de un glaciar, que generó un torrente de agua y sedimentos en una región vulnerable al cambio climático.

Las autoridades advierten sobre peligros persistentes relacionados con glaciares y fenómenos geológicos en la región. Foto: AFP.
Las autoridades advierten sobre peligros persistentes relacionados con glaciares y fenómenos geológicos en la región. Foto: AFP.
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El deslave que golpeó este miércoles el norte de Nepal, en la frontera con China, dejó 579 muertos en territorio nepalí y otros cinco en el Tíbet, elevando a 584 el balance provisional de víctimas. Además, más de 1.900 personas permanecen desaparecidas, mientras los equipos de rescate enfrentan el riesgo de nuevas inundaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el desastre fue provocado por un colapso glaciar que generó un gigantesco flujo de agua helada y sedimentos. El episodio se produjo en una región especialmente vulnerable a este tipo de fenómenos debido al acelerado derretimiento de los glaciares.

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La búsqueda de sobrevivientes continúa, pero, las condiciones del terreno y la aparición de acumulaciones de agua complican las operaciones. Una de estas reservas de agua llegó a desbordarse en el lado tibetano, lo que obligó a las autoridades a extremar las precauciones y retirar temporalmente a los equipos de las zonas de mayor riesgo.

La policía nepalesa ordenó a los rescatistas que "se pongan inmediatamente a salvo" ante la posibilidad de nuevas riadas. La alerta fue posteriormente levantada, aunque las autoridades mantienen la vigilancia sobre los lagos formados tras el desastre.

En Nepal, el ejército también busca a trabajadores atrapados en el túnel de un proyecto hidroeléctrico. El portavoz militar Raja Ram Basnet explicó a la AFP que las labores son especialmente complejas debido a la dificultad para localizar los accesos.

"Se enviaron dos helicópteros, pero es un desafío porque resulta difícil incluso localizar las entradas del túnel", declaró Basnet.

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China ofrece apoyo a Nepal

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente chino Xi Jinping expresó su disposición a colaborar con Nepal. "China está dispuesta a ayudar activamente a Nepal en sus labores de rescate", afirmó en un mensaje de condolencias dirigido al presidente nepalés, Ram Chandra Paudel, según medios estatales chinos.

Xi también encabezó una reunión de altos dirigentes para evaluar las operaciones de emergencia. Las autoridades advirtieron que persisten riesgos vinculados con los glaciares, los lagos de hielo y otros fenómenos geológicos.

"Todavía existen muchos peligros ocultos relacionados con los glaciares, los lagos de hielo y los desastres geológicos en la zona circundante, y las labores de rescate enfrentan grandes dificultades", señalaron autoridades del Politburó del Partido Comunista Chino.

El desastre es el más mortífero registrado en Nepal desde el terremoto de 2015, que dejó cerca de 9.000 muertos. Las inundaciones y los deslizamientos son habituales durante la temporada del monzón, pero los científicos advierten que el cambio climático puede incrementar la intensidad y frecuencia de estos fenómenos.

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