La Fed alerta por la inflación en Estados Unidos y deja abierta la puerta a cambios en las tasas de interés

Warsh enfatizó la importancia de que la inflación subyacente esté en camino hacia el objetivo del 2% | AFP

Warsh enfatizó la importancia de que la inflación subyacente esté en camino hacia el objetivo del 2% | AFP

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El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que la inflación en Estados Unidos es preocupante y que difícilmente podría calificar de restrictiva la política monetaria actual. Durante su primer discurso en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, en Wyoming, el funcionario evitó dar señales concretas sobre la próxima decisión de tasas de interés, prevista para septiembre.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente”, declaró Warsh. El índice de precios de los gastos de consumo personal, conocido como PCE, se ubicó en 3,7%, todavía lejos de la meta de 2% que persigue el banco central desde hace más de cinco años.

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El jerarca remarcó que su enfoque predominante debe centrarse en los costos. Aunque la economía muestra señales de fortaleza, la persistencia del aumento del costo de vida genera inquietud entre los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto. En la reunión de julio, un cuarto de los miembros con derecho a voto pidió una subida inmediata de los tipos.

El mercado laboral se mantiene

Warsh destacó que el empleo en Estados Unidos atraviesa un momento estable. La desocupación se ubica en 4,1%, un nivel que consideró compatible con el pleno empleo.

Sin embargo, una revisión preliminar de la Oficina de Estadísticas Laborales indicó que la economía pudo haber creado 79.000 puestos menos de lo estimado entre abril de 2025 y marzo de 2026.

El banquero dijo que la economía parece haberse fortalecido y mencionó el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el consumo como indicadores positivos. Pese a ello, sostuvo que si la Fed se equivoca con la inflación, los más perjudicados serán los trabajadores estadounidenses, no los grandes inversores.

Warsh apuesta por una Fed más discreta ante los mercados

El titular de la Reserva Federal marcó distancia de la estrategia de comunicación de gestiones anteriores. En Jackson Hole, defendió una institución más callada y sin guías explícitas sobre el futuro de los tipos de interés. Esa postura rompe con la tradición de orientar a los inversores mediante proyecciones detalladas.

“No debemos permitir un régimen en el que los participantes en los mercados están mirando principalmente a la Fed para su próxima operación”, afirmó. Warsh cumple cien días en el cargo tras reemplazar a Jerome Powell, criticado con frecuencia por el presidente Donald Trump.

El enfoque generó reacciones dispares. Una encuesta de CNBC a 31 especialistas mostró que el 80% cree que Warsh debería explicar con más detalle su visión económica. Ian Kresnak, estratega de Vanguard, consideró que gran parte de la volatilidad en el mercado de bonos responde a la incertidumbre sobre cómo actuará la Reserva Federal.

Los aranceles y la guerra complican el escenario económico

La inflación actual está impulsada por una combinación de factores. Las políticas arancelarias de Donald Trump y el conflicto con Irán presionan los precios de materias primas e hidrocarburos. A eso se suma el gasto empresarial en infraestructura de inteligencia artificial, que también incide en la demanda.

El mandatario republicano ha insistido en que la Fed baje las tasas, pese al repunte inflacionario. Incluso intentó destituir a la gobernadora Lisa Cook y criticó con dureza a Powell durante su mandato. Warsh no mencionó el tema de la independencia del banco central en su intervención.

Según CME FedWatch, los inversores asignan una probabilidad del 34% a una subida de tasas en la reunión del 15 y 16 de septiembre. Las chances aumentan para encuentros posteriores. Jim Caron, de Morgan Stanley Wealth Management, señaló que todavía no está claro si habrá un ajuste este año.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo subió después de la conferencia de prensa posterior a la reunión de julio. Los analistas interpretan esa reacción como una señal de desconfianza sobre la capacidad de la Fed para contener la inflación. El déficit público y la mayor oferta de deuda corporativa también empujan al alza esos rendimientos.