Es falsa la imagen que muestra pancartas de rechazo contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en Lima: fue creada con inteligencia artificial

En el marco de la ceremonia de investidura presidencial de Keiko Fujimori, a la que asistió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se difundió en redes sociales una fotografía que supuestamente mostraba pancartas de rechazo contra el mandatario ecuatoriano instaladas en la vía pública de Lima, en las que se le califica de "dictador".
Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook
Hasta el momento de esta publicación, el post con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 7.000 'Me gusta', 1.500 comentarios y fue compartido más de 900 veces.
Post con más interacciones. Foto: Facebook
La imagen viral presentaba diversas inconsistencias compatibles con contenido manipulado mediante inteligencia artificial. Entre ellas, la pancarta aparecía excesivamente rígida y ubicada de forma poco natural. Asimismo, el texto permanecía prácticamente horizontal y plano, sin ajustarse a la perspectiva de la escena ni deformarse conforme a las ondulaciones y pliegues que normalmente presenta una lona.
El texto no se deforma ni se adapta a los pliegues del cartel. Foto: Facebook
El borde inferior se ve perfectamente recto y poco natural. Foto: Facebook
Con esta información, la imagen fue sometida al análisis de herramientas especializadas en la detección de contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. Hive Moderation arrojó un 68,1% de probabilidad de que la fotografía hubiera sido manipulada con IA, mientras que Sightengine estimó esa probabilidad en un 99%.
Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation
Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine
Además, SynthID identificó diversas inconsistencias visuales compatibles con una alteración digital mediante inteligencia artificial. El análisis detectó irregularidades en la geometría de la pancarta, en la disposición del texto y en otros elementos de la composición, características que suelen estar asociadas a imágenes generadas o editadas con herramientas de IA.
Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID
En conclusión, con motivo de la asistencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la ceremonia de investidura presidencial de Keiko Fujimori en Lima, se difundió una imagen que supuestamente mostraba pancartas de rechazo contra el mandatario ecuatoriano. Sin embargo, el análisis visual y las herramientas especializadas concluyeron que la fotografía presentaba una alta probabilidad de haber sido manipulada mediante inteligencia artificial.
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