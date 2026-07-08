No es real este video del supuesto colapso de un edificio a causa de los últimos terremotos en Venezuela: fue generado con inteligencia artificial

LO FALSO:

Recientemente se ha difundido un video del colapso de un edificio a causa de los últimos terremotos ocurridos en Venezuela.

LO VERDADERO:

El contenido presenta inconsistencias visuales, como la desaparición de personas entre fotogramas, el acercamiento de testigos hacia la estructura mientras se derrumba, entre otras.

Un análisis con las herramientas especializadas Hive Moderation, Is it AI? y Sightengine corroboró que se elaboró con inteligencia artificial.

En el contexto de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, se ha difundido en redes sociales un clip que supuestamente muestra el colapso de un edificio mientras un grupo de bomberos utiliza una escalera mecánica para realizar labores de rescate en los pisos superiores.

Sin embargo, el material presenta las siguientes inconsistencias que ponen en duda su autenticidad:

Algunos bomberos desaparecen y reaparecen entre un fotograma y otro.

Los dos rescatistas que se encuentran sobre la escalera salen ilesos después de que el edificio colapsara sobre ellos.

La escalera permanece intacta y no se rompe a pesar del impacto de la estructura.

Los testigos presentan un comportamiento inusual: mientras algunos continúan grabando sin mostrar signos de alerta, otros corren hacia el lugar del derrumbe, una reacción poco habitual en una situación de este tipo.

Muchos de ellos desaparecen repentinamente del clip.

Debido a estas inconsistencias, el material fue analizado con las herramientas especializadas Hive Moderation, Is it AI? y Sightengine. Los tres resultados indicaron una probabilidad del 91,9%, 99% y 99%, respectivamente, de que haya sido generado con inteligencia artificial.

Análisis del viral con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del viral con Is it AI? Foto: Is it AI?

Análisis del viral con Sightengine. Foto: Sightengine

Conclusión

En síntesis, en el contexto de los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio, se ha difundido en redes sociales un video que supuestamente muestra el derrumbe de un edificio durante labores de rescate. Sin embargo, el material contiene diversas inconsistencias que evidencian que no es auténtico. Un análisis realizado con las herramientas especializadas Hive Moderation, Is it AI? y Sightengine determinó que fue generado con inteligencia artificial.