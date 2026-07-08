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Venezuela insta la liberación de activos congelados para su recuperación mientras la ONU pide recaudar US$ 296 millones

La ONU pide con urgencia US$296 millones para atender las necesidades de 1,3 millones de personas en Venezuela, tras estimar daños que oscilan entre US$4.700 millones y US$8.700 millones.

El canciller Iván Gil instó a iniciar un plan para desbloquear cuentas congeladas debido a sanciones, citando graves daños por un doble terremoto que dejó más de 3.500 fallecidos. Foto: AFP.
El canciller Iván Gil instó a iniciar un plan para desbloquear cuentas congeladas debido a sanciones, citando graves daños por un doble terremoto que dejó más de 3.500 fallecidos. Foto: AFP.
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La actual administración de Venezuela, al mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, instó a la liberación de activos congelados de su país en el extranjero para impulsar su recuperación. “Iniciemos un plan de liberación”, dijo el canciller Iván Gil en una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

"Tenemos en distintas partes del mundo cuentas que pertenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales", agregó el funcionario.

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Según reportes de la BBC, el doble terremoto que azotó la nación caribeña el 24 de junio último causó graves daños en las viviendas locales. Hasta el momento, se reportó una cifra oficial de fallecidos que supera los 3.500, de los cuales al menos 300 cuerpos no han sido reclamados.

Esta situación exigió a las autoridades venezolanas crear un cementerio de emergencia cerca de La Guaira. "Iniciamos este trabajo que se ha hecho con dedicación y amor junto a un equipo de voluntariado y personas que verdaderamente lo han hecho porque les nace, y porque saben la situación en la que nos encontramos", explicó a BBC Mundo el líder comunitario Elis Zabala.

Las autoridades insisten en que no se trata de una fosa común y que cada inhumación se realiza de manera individual.

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La ONU se suma a los pedidos de ayuda

El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, Tom Fletcher, hizo un llamado urgente para recaudar US$296 millones y destinarlos a la ayuda en Venezuela.

De acuerdo con el funcionario, quien se encuentra en Caracas y se reunió con las autoridades del país, existe “un plan claro” y, para su ejecución, se necesita recaudar ese dinero. El monto será destinado a “atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses”, detalló.

Cabe recordar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños físicos directos en US$6.700 millones; sin embargo, también advirtió que la cantidad podría reducirse a US$4.700 millones o aumentar a US$8.700 millones.

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