Una investigación en el glaciar Weißseespitze, en la frontera austro-italiana, recupera un núcleo de hielo que almacena datos ambientales de 6.000 años y riesgos del calentamiento global. | Foto: Andrea Fischer/mejorada con IA

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Una investigación internacional recuperó en el glaciar Weißseespitze, en la frontera austro-italiana, a 3.499 metros de altitud, un núcleo de hielo con registros ambientales milenarios. El estudio, publicado este 2026 en Frontiers in Earth Science, detalla que el bloque extraído en 2019 alcanzó 9,95 metros de profundidad y almacena datos continuos de aproximadamente 6.000 años. Ese pequeño casquete funciona como un archivo excepcional para reconstruir la evolución climática y la contaminación atmosférica en Europa.

Las capas congeladas preservan partículas eólicas provenientes de diversas regiones europeas, un patrimonio histórico amenazado por el calentamiento global. Azzurra Spagnesi, autora principal del artículo, advirtió sobre el riesgo inminente de perder este registro natural debido al deshielo acelerado. "Si los glaciares desaparecen, la información química y física que contienen se perderá para siempre", señaló la científica, quien instó a examinar estas masas antes de su destrucción definitiva.

¿Cómo revelaron los glaciares alpinos la contaminación de la Edad Media?

Los especialistas descartaron la existencia de restos arqueológicos o estructuras mineras bajo el hielo. En su lugar, identificaron señales químicas de plomo, cobre, plata y arsénico depositadas en las capas glaciales, elementos vinculados a la extracción y fundición medieval de metales. Para separar el aporte natural del antropogénico, el equipo científico aplicó la factorización de matriz positiva y cálculos de factores de enriquecimiento, con lo que diferenció con precisión el polvo mineral de las partículas contaminantes.

Weißseespitze en 2023: la oscura superficie de su cima evidencia un drástico y alarmante deshielo. Foto: Andrea Fischer

La investigación asocia el incremento de dichos componentes con el auge de la metalurgia europea entre los siglos X y XIII. Asimismo, el bloque helado resguarda levoglucosano, un marcador de incendios forestales originado por la combustión de madera. Los expertos contrastaron esta evidencia con datos de microcarbones de la turbera de Schwarzboden, comparación que facilitó la reconstrucción del historial ambiental de la región.

El análisis cronológico combinó la datación por radiocarbono y argón-39 para optimizar el modelo de edad y profundidad de la masa helada. Los datos indican que la superficie externa surgió entre 1552 y 1708, mientras que los estratos inferiores pertenecen a épocas previas a nuestra era. "Los núcleos de hielo alpinos registran la evolución de la contaminación atmosférica europea a lo largo de más de dos mil años", concluye el informe en sintonía con estudios publicados en Nature Communications sobre el glaciar Weißseespitze.

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¿Qué resulta engañoso y qué sigue para los científicos sobre el hallazgo en el glaciar?

Varios titulares en internet aseguran erróneamente que los investigadores "hallaron rastros de minería medieval" o que el descubrimiento "reescribe la historia". Sin embargo, el artículo científico desmiente esas afirmaciones, ya que los autores describen únicamente indicadores químicos depositados desde la atmósfera. El hallazgo no incluye minas, herramientas ni galerías ocultas bajo el hielo; por lo tanto, la evidencia reconstruye la evolución de la contaminación ambiental, pero no confirma explotaciones mineras enterradas.

Asimismo, es incorrecto interpretar la perforación de 10 metros como la excavación de un yacimiento arqueológico. Dicha profundidad representa el espesor del hielo acumulado durante milenios, cuyas capas conservan partículas atmosféricas de antiguas nevadas. El propio estudio reconoce que, a pesar de que la datación mediante argón-39 mejoró la precisión cronológica, persisten incertidumbres que dificultan asociar los picos químicos con acontecimientos históricos específicos.

Las próximas investigaciones buscarán ampliar el análisis de estos registros antes de su desaparición por el retroceso glaciar. Desde la extracción del núcleo en 2019, la masa helada en el punto de perforación perdió casi cinco metros, una reducción que amenaza con destruir un archivo climático único. El equipo planea refinar las técnicas de datación y comparar los resultados del Weißseespitze con otros núcleos europeos para comprender la evolución de la actividad metalúrgica.