España sufre un nuevo terremoto de 4,8 que causó grietas y caídas de escombros que hirieron a tres personas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Granada volvió a temblar con un terremoto de magnitud 4,8 que dejó tres personas heridas de carácter leve, provocó daños materiales y obligó a evacuar de manera preventiva la Alhambra. El sismo ocurrió apenas tres días después de otro movimiento de magnitud 5,0 que ya había generado daños en edificios de la ciudad y decenas de réplicas.

El Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del nuevo movimiento en el entorno de Alhendín, y registró el movimiento alrededor de las 10.38 a. m. Poco después comenzaron a producirse nuevas réplicas en distintos puntos del área metropolitana.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Entre los heridos se encuentra una niña que tuvo que ser trasladada a un hospital, según informó Antonio Sanz, responsable de emergencias de Andalucía. Los servicios de emergencia recibieron más de 50 avisos relacionados con grietas en inmuebles y desprendimientos de escombros.

Los primeros registros difundidos en redes sociales mostraron calles con restos de materiales, árboles afectados y vehículos dañados. El movimiento también generó momentos de pánico entre trabajadores y residentes, algunos de los cuales abandonaron temporalmente sus centros laborales como medida de precaución.

"Se ha caído todo, ha sido espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, una trabajadora de un laboratorio que se encontraba en un supermercado de Granada cuando ocurrió el terremoto.

Efectos en infraestructura histórica

La actividad sísmica también llevó a desalojar a los visitantes de la Alhambra. El patronato informó en X que el conjunto monumental estaba en revisión tras la actividad sísmica y señaló que su dirección evaluaría las condiciones de seguridad antes de decidir sobre un eventual cierre o reapertura. El monumento forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Los daños también alcanzaron edificios religiosos y construcciones históricas. Cinco templos fueron cerrados preventivamente mientras técnicos municipales y equipos de emergencias evaluaban su estado. En zonas como el Albaicín se registraron desprendimientos en inmuebles históricos.

Ante la posibilidad de que continúe la actividad sísmica, el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió extremar las precauciones. "De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia", escribió en X.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona mientras continúan las inspecciones para determinar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes.