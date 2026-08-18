HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori culpa a Sedapal de aniego y cuadra a Elmer Cuba | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

España sufre un nuevo terremoto de 4,8 que causó grietas y caídas de escombros que hirieron a tres personas

El epicentro del temblor se localizó en Alhendín, a las 10.38 a. m. Nuevas réplicas surgieron en el área metropolitana, generando alarmas y más de 50 avisos de daños.

Granada experimentó un terremoto de magnitud 4,8 que dejó tres heridos leves y daños materiales significativos. Foto: AFP.
Granada experimentó un terremoto de magnitud 4,8 que dejó tres heridos leves y daños materiales significativos. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Granada volvió a temblar con un terremoto de magnitud 4,8 que dejó tres personas heridas de carácter leve, provocó daños materiales y obligó a evacuar de manera preventiva la Alhambra. El sismo ocurrió apenas tres días después de otro movimiento de magnitud 5,0 que ya había generado daños en edificios de la ciudad y decenas de réplicas.

El Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del nuevo movimiento en el entorno de Alhendín, y registró el movimiento alrededor de las 10.38 a. m. Poco después comenzaron a producirse nuevas réplicas en distintos puntos del área metropolitana.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Entre los heridos se encuentra una niña que tuvo que ser trasladada a un hospital, según informó Antonio Sanz, responsable de emergencias de Andalucía. Los servicios de emergencia recibieron más de 50 avisos relacionados con grietas en inmuebles y desprendimientos de escombros.

Los primeros registros difundidos en redes sociales mostraron calles con restos de materiales, árboles afectados y vehículos dañados. El movimiento también generó momentos de pánico entre trabajadores y residentes, algunos de los cuales abandonaron temporalmente sus centros laborales como medida de precaución.

"Se ha caído todo, ha sido espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, una trabajadora de un laboratorio que se encontraba en un supermercado de Granada cuando ocurrió el terremoto.

PUEDES VER: La enorme placa que se hunde bajo Sudamérica también ayudó a formar los Andes: así funciona el proceso que sigue activo

lr.pe

Efectos en infraestructura histórica

La actividad sísmica también llevó a desalojar a los visitantes de la Alhambra. El patronato informó en X que el conjunto monumental estaba en revisión tras la actividad sísmica y señaló que su dirección evaluaría las condiciones de seguridad antes de decidir sobre un eventual cierre o reapertura. El monumento forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Los daños también alcanzaron edificios religiosos y construcciones históricas. Cinco templos fueron cerrados preventivamente mientras técnicos municipales y equipos de emergencias evaluaban su estado. En zonas como el Albaicín se registraron desprendimientos en inmuebles históricos.

Ante la posibilidad de que continúe la actividad sísmica, el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió extremar las precauciones. "De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia", escribió en X.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona mientras continúan las inspecciones para determinar el alcance de los daños y garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Sabías que México y Colombia compartieron frontera durante 14 meses? Así era el mapa de ambos países hace más de 200 años

¿Sabías que México y Colombia compartieron frontera durante 14 meses? Así era el mapa de ambos países hace más de 200 años

LEER MÁS
¿La Tierra está temblando más de lo normal en 2026? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

¿La Tierra está temblando más de lo normal en 2026? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

LEER MÁS
Joven estudiante de 22 años revela su peculiar forma de vivir en París con menos de US$605: su roomie es un jubilado de 77

Joven estudiante de 22 años revela su peculiar forma de vivir en París con menos de US$605: su roomie es un jubilado de 77

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

La joven de 18 años que sorprendió al usar ChatGPT para lograr un invento impresionante contra los microplásticos: ganó más de US$12.000 por su creación

LEER MÁS
La enorme placa que se hunde bajo Sudamérica también ayudó a formar los Andes: así funciona el proceso que sigue activo

La enorme placa que se hunde bajo Sudamérica también ayudó a formar los Andes: así funciona el proceso que sigue activo

LEER MÁS
Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

Un submarino nuclear ruso hundido a 1.680 metros libera material radiactivo en el océano Atlántico: científicos detectaron fugas

LEER MÁS
La ingeniería antisísmica no nació en la era moderna: esta ciudad de América Latina ya la utilizaba hace 5.000 años

La ingeniería antisísmica no nació en la era moderna: esta ciudad de América Latina ya la utilizaba hace 5.000 años

LEER MÁS
¿La Tierra está temblando más de lo normal en 2026? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

¿La Tierra está temblando más de lo normal en 2026? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025