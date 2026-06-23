La Fuerza Aérea de este país en América Latina refuerza y potencia su transporte mediante su primer Boeing 737-800NG que llegó de China

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) incorporó a su flota el primer Boeing 737-800 Next Generation, una aeronave destinada al transporte estratégico de personal y carga, evacuaciones aeromédicas, atención de desastres naturales y misiones de ayuda humanitaria.

El avión, identificado con la matrícula FAP-357, arribó alrededor de las 4.55 a. m. a la Base Aérea Las Palmas, en Lima, procedente de la ciudad de Jinan, en China. Su llegada forma parte del proceso de modernización de la aviación de transporte militar peruana. “eafirma nuestro compromiso de contar con una flota moderna, eficiente e interoperable”, señaló la institución.

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La FAP indicó que la nueva unidad también podrá participar en operaciones de apoyo a otras entidades públicas, repatriación de ciudadanos, traslado de delegaciones y asistencia a la política exterior del Estado.

¿Por qué la aeronave llegó desde China?

Aunque el Boeing fue trasladado desde Jinan, su procedencia no corresponde al lugar de fabricación. El 737-800NG pertenece a la familia de aeronaves comerciales desarrollada por la compañía estadounidense Boeing. Antes de su viaje, el avión permaneció en las instalaciones de Staeco, empresa china de mantenimiento aeronáutico.

Una resolución del Ministerio de Defensa autorizó previamente el viaje del personal peruano encargado de recibir la unidad y conducirla hasta territorio nacional.

Durante la ruta, tripulantes de la FAP realizaron actividades de entrenamiento operacional junto con especialistas de la empresa española responsable del traslado. La preparación permitió que el personal del Grupo Aéreo N.° 8 se familiarizara con los sistemas y procedimientos del modelo en condiciones reales de vuelo internacional.

Avión usado costó US$44,82 millones

La adquisición fue gestionada mediante un proyecto de cooperación técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El registro anual de compras de la organización correspondiente a 2025 consigna un contrato por US$44,82 millones para suministrar a la Fuerza Aérea del Perú un Boeing 737-800 usado y en condiciones de aeronavegabilidad.

La documentación identifica la unidad con el número de serie del fabricante MSN 60467. Por tanto, no se trata de un avión nuevo comprado directamente a Boeing, sino de una aeronave de segunda mano sometida a trabajos técnicos antes de su entrega.

¿Qué capacidad tiene el Boeing 737-800NG?

El modelo tiene aproximadamente 39,5 metros de longitud, 35,8 metros de envergadura y puede transportar hasta 189 pasajeros, dependiendo de su configuración interior. Su alcance referencial llega a unos 5.190 kilómetros, aunque puede variar según la carga, el combustible y las condiciones de cada operación.

La distribución del FAP-357 podrá adaptarse para movilizar personal militar, pasajeros, equipos médicos o suministros de emergencia. La denominación NG corresponde a 'Next Generation' y distingue a esta aeronave de la familia Boeing 737 MAX.