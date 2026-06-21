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Resultados de Colombia 2026: mapa interactivo de cómo votó cada región del país

La Registraduría Nacional de Colombia habilita canales digitales para consultar en tiempo real los resultados preliminares de las elecciones 2026.

Entre las herramientas más destacadas se encuentra un mapa interactivo que permite visualizar cómo se comporta la votación en cada región del país.
Entre las herramientas más destacadas se encuentra un mapa interactivo que permite visualizar cómo se comporta la votación en cada región del país. | Foto: Composición LR | ChatGPT
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La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia habilitó sus canales oficiales digitales para que los ciudadanos puedan consultar en tiempo real los resultados preliminares de las elecciones 2026. A través de su plataforma web, aplicaciones móviles y herramientas de visualización, los votantes pueden acceder al avance del preconteo y observar cómo se desarrolla la votación en cada región del país.

Entre las herramientas más consultadas se encuentra el mapa interactivo electoral, que permite visualizar el comportamiento del voto por departamentos y municipios a medida que avanza la transmisión de datos desde las mesas de votación. Esta información es preliminar y forma parte del sistema de divulgación oficial del preconteo, que no tiene carácter definitivo hasta la consolidación del escrutinio.

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¿Qué es el mapa interactivo de resultados de la Registraduría?

El mapa interactivo es una herramienta digital oficial que permite a los ciudadanos consultar la distribución territorial de los resultados electorales en Colombia. A través de este sistema, es posible observar cómo se comporta la votación en cada región, departamento o municipio, según los datos transmitidos durante la jornada electoral.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, esta herramienta forma parte de sus mecanismos de transparencia electoral y busca facilitar el acceso a la información del proceso democrático. Los datos mostrados corresponden al preconteo, es decir, información preliminar que se actualiza conforme llegan los formularios desde los puestos de votación.

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¿Dónde consultar los resultados oficiales de Colombia 2026 en vivo?

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de varios canales oficiales para consultar los resultados preliminares de las elecciones 2026 en Colombia. Entre ellos figuran su página web oficial (click AQUI), aplicaciones móviles como Elecciones 2026 y aVotar, además de herramientas digitales de consulta en tiempo real.

Estos canales permiten a la ciudadanía seguir el avance del conteo de votos durante la jornada electoral. Sin embargo, es importante recordar que los resultados oficiales solo se confirman una vez finalizado el escrutinio general, que valida y consolida la información del preconteo.

¿El mapa interactivo muestra resultados oficiales?

No. El mapa interactivo de la Registraduría muestra resultados preliminares basados en el preconteo de mesas. Esto significa que los datos pueden variar a medida que avanza el proceso electoral y se consolidan los resultados oficiales.

El escrutinio definitivo es el único proceso con validez jurídica para determinar los resultados finales de la elección presidencial en Colombia 2026.

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