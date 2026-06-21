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La producción petrolera de América Latina es impulsada por estos dos países hasta 2050, según la OPEP

La OPEP proyecta que América Latina se consolidará como un eje clave del crecimiento petrolero global fuera del bloque OPEP+, con demandas lideradas por Brasil y Argentina.

Brasil y Argentina concentrarán buena parte de la nueva y constante expansión en la región. Foto: IA/La República.
Brasil y Argentina concentrarán buena parte de la nueva y constante expansión en la región. Foto: IA/La República.
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América Latina se consolidará como uno de los principales motores del crecimiento de la oferta petrolera fuera de la OPEP+ durante las próximas décadas. La producción regional aumentaría de 7,5 millones de barriles diarios (mbd) a 9,6 mbd en 2030 y alcanzaría 11,6 mbd en 2050, según las Perspectivas Petroleras Mundiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Brasil y Argentina concentrarán buena parte de la expansión. La producción brasileña pasaría de 3,7 mbd en 2025 a 4,4 mbd en 2030, apoyada en los proyectos de aguas profundas y del presal. El país alcanzaría un máximo cercano a 5,8 mbd al comienzo de la década de 2040, antes de moderarse a 5,6 mbd en 2050.

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En Argentina, el desarrollo de Vaca Muerta seguirá siendo el principal motor de crecimiento. La oferta aumentaría de un millón de barriles diarios en 2025 a 1,3 millones en 2030 y llegaría a 2,1 millones en 2050. La OPEP señaló que la ampliación de la infraestructura de transporte desde la cuenca de Neuquén será determinante para sostener esa expansión.

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Crecimiento en América Latina por mayor demanda de hidrocarburos

El crecimiento de la producción regional coincidirá con una mayor demanda de hidrocarburos. El consumo de petróleo en América Latina subiría desde casi 7 mbd en 2025 hasta 9,7 mbd en 2050. A escala mundial, la demanda alcanzaría 113,3 mbd en 2030 y 124,1 mbd en 2050, frente a los 105,1 mbd previstos para 2025.

Para atender esas necesidades, el sector petrolero requerirá inversiones por US$17,7 billones entre 2026 y 2050, equivalentes a más de US$700.000 millones anuales, de acuerdo con el secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais.

Otros países también ampliarán su participación. Surinam ingresaría al grupo de productores relevantes en 2028 con el proyecto GranMorgu, operado por TotalEnergies y con capacidad para producir 220.000 barriles diarios.

Una revolución petrolera en Argentina

En las islas Malvinas, el proyecto Sea Lion comenzará a producir cerca de 50.000 barriles diarios desde 2028. La primera etapa busca la explotación de unos 170 millones de barriles a través de una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga.

Aunque el informe no presenta proyecciones específicas para Venezuela, el país mantiene uno de los mayores potenciales de expansión por el tamaño de sus reservas. Su recuperación dependerá, principalmente, de la capacidad para atraer capital e incrementar la actividad operativa.

Las exportaciones marítimas venezolanas mostraron una recuperación durante el primer semestre de 2026. Según Signal Ocean, el indicador de cargas de crudo pasó de cerca de 620.000 barriles en enero a alrededor de 1,5 millones hacia mediados de junio, lo que representó un crecimiento de 144% y 6 incrementos mensuales consecutivos.

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