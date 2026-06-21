Elecciones presidenciales de Colombia 2026 HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Los primeros boletines oficiales permitirán seguir en tiempo real la disputa entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda | composición LR/AFP

Los primeros boletines oficiales permitirán seguir en tiempo real la disputa entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda | composición LR/AFP

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Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 entran en su jornada decisiva este domingo 21 de junio con la disputa de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos que avanzaron tras los comicios del 31 de mayo. El resultado definirá al sucesor de Gustavo Petro y al próximo jefe de Estado para el periodo 2026-2030. Las urnas abrieron a las 8:00 de la mañana y el seguimiento de los resultados en vivo Colombia comenzará una vez concluya la votación.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para sufragar. Para esta jornada fueron instaladas 122.016 mesas de votación, de las cuales 118.346 funcionan en territorio colombiano y 3.670 en el exterior. Los primeros reportes del conteo de votos podrán consultarse desde las 4:00 p. m. a través de la aplicación Elecciones Presidenciales 2026, la plataforma aVotar, la página oficial de la entidad y sus redes institucionales.

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¿A qué hora se conocerá al nuevo presidente?

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la autoridad electoral espera que hacia las 6.00 p. m. exista una tendencia suficientemente sólida para identificar al posible ganador de la contienda. La estimación se basa en la experiencia de procesos recientes y en la velocidad prevista para la transmisión de la información desde las mesas instaladas en todo el país.

Según explicó el funcionario en entrevistas concedidas a diferentes medios, si el flujo de datos mantiene el ritmo esperado, entre las 6.00 y las 6.15 p. m. podría haberse consolidado entre el 70% y el 80% de las actas reportadas. “El preconteo depende de la agilidad con la que los jurados consignen correctamente la información en las actas”, afirmó Penagos. No obstante, recordó que los reportes divulgados durante la tarde tienen carácter informativo y no constituyen el resultado definitivo.

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¿Qué documentos son válidos para votar este domingo?

La autoridad electoral recordó que el único documento habilitado para ejercer el derecho al sufragio es la cédula de ciudadanía colombiana. Son válidas tanto la versión amarilla con hologramas como la cédula digital presentada desde la aplicación oficial en un dispositivo móvil.

La Registraduría aclaró que no se aceptan fotografías del documento, contraseñas, pasaportes ni comprobantes de trámite. Además, reiteró que los ciudadanos deben acudir al mismo lugar asignado durante la primera vuelta presidencial para participar en esta nueva jornada.

¿Dónde consultar el puesto de votación en Colombia?

Los electores pueden verificar su lugar y mesa asignada mediante los canales oficiales habilitados por la Registraduría. Para ello, deben ingresar al sistema de consulta electoral e introducir el número de identificación correspondiente.

La entidad también dispuso herramientas digitales complementarias para facilitar el acceso a la información. Entre ellas figuran la aplicación Elecciones Presidenciales 2026, la plataforma aVotar y el chatbot institucional. Estos servicios permiten consultar datos relacionados con la jornada, la ubicación electoral y el avance del preconteo de votos, además de seguir los reportes emitidos en los boletines de la Registraduría durante el desarrollo de los comicios.