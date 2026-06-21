España está “picada” y Arabia Saudita cree en los milagros

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

No es la primera vez que una selección favorita en un Mundial de Fútbol se encuentra a nada de seguir con vida o irse en primera rueda. Ese es el caso de la selección española, que llegó al Mundial 2026 como la principal favorita para campeonar. Sin embargo, la también actual campeona de la Eurocopa dejó serias dudas después de su debut ante Cabo Verde, en un encuentro que acabó sin goles.

En las últimas horas, el criticado DT Luis de la Fuente ha manifestado a los medios que sus dirigidos andan ‘muy picados’.

‘El grupo está escocido. A veces la crítica, aunque injusta, motiva mucho más, y causa un efecto que viene bien. Los jugadores están muy picados. Muy picados. Y seguro que la cara va a ser totalmente diferente’, fueron sus palabras con las que intentó calmar a la afición.

Arabia Saudita es una selección histórica de Asia. Su actual DT, Georgios Donis, quien se hizo cargo del grupo semanas antes del Mundial en reemplazo de Hervé Renard (actual DT de Túnez), ha preferido ser parco en sus declaraciones y solo ha precisado que ‘en el fútbol hay milagros’. Recordemos que Arabia Saudita venció a Argentina en Catar 2022 y este no es un recuerdo lejano para jugadores como Salem Al-Dawsari, figura máxima de su selección.

Una mirada al Grupo H muestra a Uruguay, Cabo Verde, España y Arabia Saudita empatados en puntos. Uruguay y España son los favoritos para pasar a la siguiente fase. Los españoles han puesto sus esperanzas en Lamine Yamal y Arabia Saudita ya sabe lo que es ganarle a un grande. Nada está dicho aún en esta llave.

Vozinha la rompió ante España. Foto: AFP.

2

A las 5.00 p. m., la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, medirá fuerzas en el Hard Rock Stadium ante la selección de Cabo Verde, debutante en mundiales.

En el papel, Uruguay parte como favorito. Cuenta con jugadores como Federico Valverde y Darwin Núñez. Pero Marcelo Bielsa no cree en los favoritismos, con mayor razón tras lo dicho sobre Cabo Verde, que le arrancó un empate a la poderosa España en su debut.

‘Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter. La prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades’.

Por su parte, Cabo Verde llega con la moral al tope; sus jugadores ya se sienten parte de la historia con el empate contra España y quieren seguir alimentando esa racha con más hazañas.

Entre las estrellas de la selección africana, está el veterano portero Vozinha (quien se ha convertido en la gran sensación viral del torneo) y el delantero Ryan Mendes.

Uruguay y Cabo Verde prometen un partido disputado. No vale empatar, menos perder.