Este es el país de América Latina que alberga la mezquita más grande de la región: costó más de 40 millones de dólares y mide más 3.5 hectáreas

La comunidad musulmana en América Latina se destaca por su influencia, con la mezquita más grande del continente situada en Buenos Aires, Argentina. | Foto: Composición LR

La comunidad musulmana en América Latina se destaca por su influencia, con la mezquita más grande del continente situada en Buenos Aires, Argentina. | Foto: Composición LR

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América Latina alberga una de las comunidades musulmanas más importantes del continente americano, lo que ha impulsado la construcción de grandes centros religiosos y culturales dedicados al islam. Entre ellos destaca un complejo que no solo sobresale por sus dimensiones, sino también por su relevancia arquitectónica y su papel como espacio de encuentro para fieles y visitantes de distintas nacionalidades.

Con una inversión superior a los US$40 millones y un predio que supera las 3,50 hectáreas, este recinto se ha consolidado como la mezquita más grande de la región. Además de funcionar como lugar de oración, integra espacios educativos, culturales y sociales que reflejan la diversidad religiosa y cultural presente en la zona.

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La comunidad musulmana en América Latina destaca con la construcción de la mezquita más grande de la región, el Centro Cultural Islámico Rey Fahd en Buenos Aires.

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¿Cuál es el país de América Latina que alberga la mezquita más grande?

El país que alberga la mezquita más grande de América Latina es Argentina, donde se encuentra el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, ubicado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El complejo fue inaugurado el 25 de septiembre de 2000 gracias a un acuerdo de cooperación entre el Gobierno argentino y el Reino de Arabia Saudita, que financió su construcción como un símbolo de intercambio cultural y religioso.

La mezquita recibe el nombre del rey Fahd bin Abdulaziz y, desde su apertura, se ha convertido en el principal referente del islam en la región. Además de ser un lugar destinado al culto, también promueve actividades educativas, conferencias, exposiciones y visitas guiadas para personas de todas las creencias, con el objetivo de fomentar el diálogo intercultural.

Inaugurado en el año 2000, este complejo arquitectónico alberga espacios de oración, educativos y culturales, promoviendo el diálogo intercultural en la región.

¿Cuáles son las características de la mezquita?

El Centro Cultural Islámico Rey Fahd ocupa un terreno de más de 3,5 hectáreas y presenta una arquitectura inspirada en el estilo islámico tradicional. El complejo cuenta con dos minaretes de aproximadamente 50 metros de altura, una gran cúpula central y una sala principal de oración con capacidad para alrededor de 1.500 hombres, además de un espacio independiente para unas 500 mujeres. También dispone de una biblioteca, un auditorio, salas de exposiciones, aulas y áreas destinadas a la enseñanza de la cultura y la lengua árabe.

La sala de oración está completamente cubierta por una alfombra de cerca de 2.000 metros cuadrados confeccionada especialmente para el recinto y destaca por su decoración sobria, característica de la arquitectura islámica. Gracias a sus amplios jardines, fuentes y espacios abiertos, el complejo es considerado uno de los centros culturales islámicos más importantes de América Latina y uno de los principales atractivos arquitectónicos de Buenos Aires.