El histórico árbol que inspiró la leyenda de Robin Hood en Europa murió después de 1.200 años tras no producir hojas durante la primavera

El Major Oak, emblemático roble de 1.200 años en el bosque de Sherwood, murió tras no producir hojas esta primavera. | Foto: Magnific

El Major Oak, emblemático roble de 1.200 años en el bosque de Sherwood, murió tras no producir hojas esta primavera. | Foto: Magnific

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El Major Oak, un roble de aproximadamente 1.200 años ubicado en el bosque de Sherwood, en Inglaterra, murió después de que no produjera hojas durante la primavera de este año. Considerado uno de los árboles más emblemáticos del Reino Unido y estrechamente ligado a la leyenda de Robin Hood, su desaparición marca el fin de un monumento natural que durante siglos atrajo a millones de visitantes.

La noticia fue confirmada por la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB), que explicó que diversos factores, entre ellos la presión del turismo, el deterioro de sus raíces y los efectos del cambio climático, contribuyeron al declive irreversible del histórico ejemplar.

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Estatua de Robin Hood es un monumento de bronce de 2.1 metros de altura situado a las afueras del Castillo de Nottingham en Inglaterra.

El legendario roble de Sherwood sucumbió tras siglos de historia

Se cree que el Major Oak sirvió de refugio a Robin Hood, el legendario forajido del siglo XIII que, según el folclore inglés, robaba a los ricos para ayudar a los pobres y se ocultaba en el bosque de Sherwood mientras escapaba del sheriff de Nottingham.

El árbol alcanzó fama a finales del siglo XVIII, cuando fue mencionado por el mayor Hayman Rooke en un libro sobre robles publicado en 1790. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales atractivos del bosque y en un símbolo de la historia y la cultura británicas.

Sin embargo, tras décadas de rumores sobre su estado, la RSPB confirmó que esta vez el desenlace es definitivo. "Que el árbol no haya producido hojas este año es desgarrador para todos", afirmó Hollie Drake, representante de la organización conservacionista.

En este óleo de 1859, el pintor inglés Edmund George Warren representó al bandido medieval y a su banda de “merry men” alrededor del roble del bosque de Sherwood.

Turismo, cambio climático y raíces debilitadas aceleraron su deterioro

Los especialistas consideran imposible determinar una única causa de la muerte del Major Oak, aunque coinciden en que la combinación de varios factores resultó determinante. Durante más de dos siglos, millones de visitantes caminaron alrededor del árbol, compactando el suelo e impidiendo que el agua de lluvia llegara con facilidad a sus raíces. Además, se sumaron las olas de calor y las sequías asociadas al cambio climático, además de las estructuras de soporte instaladas para sostener sus enormes ramas.

Los expertos también descubrieron que el sistema radicular del árbol estaba estrangulado y carecía de nutrientes suficientes para mantenerse con vida. "Los árboles antiguos como el Major Oak son los 'rinocerontes blancos de la conservación del Reino Unido', pero su declive es mucho menos visible", señaló Ed Pyne, del Woodland Trust. El especialista añadió: "Salvarlos es vital para la salud del mundo en el que vivimos y, sin embargo, la mayoría desaparece en silencio, sin el reconocimiento ni el cuidado que se le dio al Major Oak".

Aunque ya no está vivo, el histórico roble permanecerá en pie dentro del bosque de Sherwood como un monumento natural. "El Major Oak seguirá en pie en el corazón de Sherwood como un monumento natural para que los visitantes vengan a verlo, perdurando en la leyenda de Robin Hood y continuando, en la muerte, brindando tanto apoyo al ecosistema del bosque como en vida", concluyó Hollie Drake.