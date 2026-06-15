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ELN anunció un alto al fuego unilateral desde el 20 de junio por la segunda vuelta electoral en Colombia

La última encuesta del CNC muestra a Abelardo de la Espriella liderando con un 48,6% de intención de voto, seguido por Iván Cepeda con un 44,7%.

El ELN declaró un alto el fuego unilateral de tres días, del 20 al 23 de junio, para no afectar el proceso electoral. Foto: AFP.
El ELN declaró un alto el fuego unilateral de tres días, del 20 al 23 de junio, para no afectar el proceso electoral. Foto: AFP.
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A menos de una semana de la segunda vuelta electoral en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un alto el fuego unilateral de tres días que iniciará a la medianoche del 20 de junio y culminará a la medianoche del 23. Según el comunicado del grupo guerrillero, se compromete "a no afectar el proceso y actuar de manera coherente con su política de no amenazar ni atentar".

En el mismo pronunciamiento, condenó la injerencia internacional en los comicios: "No puede aceptarse intromisión alguna de gobernantes de otros países en las decisiones políticas que solo nos atañen a los colombianos", indicó.

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Por parte del Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la legitimidad de los comicios y solicitó evitar la asociación de los electores con actividades criminales. Cabe indicar que, respecto a este último punto, la Misión de Observación Electoral aseguró que no existen pruebas que vinculen a las organizaciones armadas ilegales con el panorama electoral.

"El EGC o cartel del Clan del Golfo es el grupo criminal mas grande que delinque en Colombia, le sigue el cartel del ELN, luego las disidencias de Mordisco y las de Calarcá; y frente a estas estructuras criminales, la Fuerza Pública mantiene la ofensiva para desmantelarlos y anular su amenaza. Más de 16.000 integrantes de estas estructuras fueron neutralizados", describió el funcionario.

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¿Quién va ganando las elecciones en Colombia?

Momentos antes de que inicie la restricción que prohíbe la divulgación de las encuestas, la revista Cambio publicó la última medición del Consejo Nacional de Consultoría (CNC). Abelardo de la Espriella tiene 3,9 puntos de ventaja sobre Iván Cepeda. Según la radiografía, el ultraderechista registra un 48,6% de intención de voto, mientras el oficialista marca un 44,7%.

Los resultados coinciden con los alcanzados por la encuestadora Guarumo Ecoanalítica y publicados por el diario El Tiempo. En esta medición, De la Espriella también superó a Cepeda con un 52,6% de intención de voto, frente a un 45% para Cepeda.

Este panorama coincide con lo visto en la primera vuelta, en la que el autodenominado outsider se apoderó del liderato y dejó en segundo lugar al favorito del presidente Gustavo Petro.

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