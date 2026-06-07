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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

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La prensa internacional observa un Perú polarizado que deberá elegir a "su noveno presidente en 10 años”

Los medios extranjeros advierten que la fragmentación del voto y la falta de consensos complicarán la gobernabilidad en Perú.

Los medios destacan la polarización en Perú entre las propuestas de ambos candidatos y los desafíos para gobernar sin una mayoría clara en el Congreso
Los medios destacan la polarización en Perú entre las propuestas de ambos candidatos y los desafíos para gobernar sin una mayoría clara en el Congreso | Foto: composición LR/AFP
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Las elecciones en Perú se desarrollan bajo una fuerte atención internacional debido a una segunda vuelta electoral extremadamente ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Los principales medios extranjeros coinciden en que el país enfrenta una decisión trascendental tras una década de crisis política, cambios constantes de gobierno y un creciente deterioro de la seguridad ciudadana.

AFP, El País, BBC y EFE destacan que más de 27 millones de peruanos acuden a las urnas para elegir al que será el noveno presidente en 10 años. Las publicaciones subrayan además el desgaste de las instituciones, la desconfianza hacia la clase política y el desafío que representa gobernar sin una mayoría clara en el Congreso de Perú.

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AFP: una elección marcada por la crisis política y la inseguridad

La agencia AFP pone el foco en el cansancio ciudadano ante la inestabilidad y la criminalidad. Según el reporte, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, afronta su cuarto intento de llegar al poder frente a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quien logró igualarla en las encuestas electorales durante la recta final de la campaña.

AFP recoge testimonios que reflejan el desencanto de parte del electorado. “Tenemos que escoger entre el ‘mal menor’, se repite la historia”, afirmó el estudiante Renzo Masa tras emitir su voto. La agencia también destaca la advertencia del analista Jeffrey Radzinsky, quien señaló que el futuro mandatario necesitará construir alianzas para completar su mandato.

La publicación remarca que la inseguridad es la principal preocupación ciudadana. Carlos Altamirano, consultado por AFP, sostuvo que espera que el próximo gobierno logre frenar la delincuencia y las extorsiones, problemas que han aumentado de forma significativa en los últimos años.

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El País: dos proyectos enfrentados en un Estado dividido

El diario español El País describe la contienda como el choque entre dos visiones opuestas de la nación. Por un lado, Keiko Fujimori reivindica parte del legado de Alberto Fujimori y propone medidas de mano dura contra el crimen. Por otro, Roberto Sánchez recoge parte de la herencia política de Pedro Castillo y plantea una mayor presencia estatal en la economía y los servicios públicos.

El medio destaca que ambos candidatos llegan prácticamente empatados, en un escenario marcado por denuncias de fraude electoral durante la primera vuelta y por una profunda desconfianza hacia las instituciones. También resalta que cualquier ganador enfrentará el reto de gobernar en medio de una persistente crisis.

El politólogo Eduardo Dargent explicó a El País que existe “cierto cansancio de la polarización”, mientras que el sociólogo Santiago Pedraglio advirtió sobre la pérdida de credibilidad de los actores políticos y el creciente escepticismo ciudadano.

BBC: La delincuencia y las extorsiones dominan el debate electoral

La BBC centra su cobertura en la inseguridad. El medio británico presenta casos concretos de víctimas de extorsión en Lima para ilustrar cómo el avance de las bandas criminales se convirtió en el tema dominante de la campaña.

Entre los testimonios figura el de Toño, un conductor de transporte público que sobrevivió a un ataque armado. “Ahora trabajo con miedo”, relató. La cadena también recuerda que en 2025 se denunciaron cerca de 30.000 casos de extorsión y que cientos de conductores fueron víctimas de la violencia.

La BBC señala que Fujimori propone desplegar una estrategia de mano dura contra el crimen, mientras que Sánchez plantea reformas en la policía, el sistema judicial y una mayor intervención estatal para enfrentar las causas estructurales de la criminalidad.

EFE: El regreso del fujimorismo frente al legado de Pedro Castillo

La agencia EFE destaca que la segunda vuelta enfrenta nuevamente al fujimorismo contra una alternativa de izquierda vinculada al expresidente Pedro Castillo. Según el medio, el posible retorno de Fuerza Popular al gobierno ocurre después de 25 años fuera del poder, mientras que Sánchez busca representar a sectores rurales y simpatizantes del exmandatario encarcelado.

EFE recuerda que las tres últimas veces que Keiko Fujimori disputó una segunda vuelta fue derrotada por candidatos respaldados por el antifujimorismo, entre ellos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. También señala que la campaña actual vuelve a poner sobre la mesa el debate respecto a los legados de Alberto Fujimori y Castillo.

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