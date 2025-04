Arqueólogos encuentran en Yunnan un complejo de herramientas de 60.000 años, típicas de los neandertales europeos, en un sitio donde no deberían existir. Foto: composición LR/Qi-Jun Ruan/Hao Li

Arqueólogos encuentran en Yunnan un complejo de herramientas de 60.000 años, típicas de los neandertales europeos, en un sitio donde no deberían existir. Foto: composición LR/Qi-Jun Ruan/Hao Li

Un hallazgo arqueológico en la provincia de Yunnan ha sorprendido a la comunidad científica mundial. Un equipo internacional de investigadores descubrió evidencia de la tecnología Quina en China, una tradición de fabricación de herramientas de piedra atribuida históricamente a los neandertales europeos. Las piezas fueron encontradas en el yacimiento de Longtan, ubicado en el suroeste de la meseta tibetana, y datan de entre 50.000 y 60.000 años, según los análisis publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La tecnología identificada, compuesta por raspadores robustos y núcleos tallados reutilizables, refleja patrones característicos del complejo Musteriense presente en sitios arqueológicos del Paleolítico Medio en Europa occidental. Sin embargo, hasta ahora no existía evidencia concreta de su presencia en Asia Oriental, lo que ha reabierto el debate sobre posibles migraciones prehistóricas, adaptaciones paralelas e interacciones entre homínidos.

Una tecnología milenaria resurge en China y pone en jaque las teorías sobre la evolución humana en Asia

Los materiales hallados en Longtan muestran todas las características clave del sistema Quina, una tecnología paleolítica diseñada para maximizar el uso de recursos limitados en climas fríos. Estas herramientas eran utilizadas para procesar pieles, madera y huesos, y su durabilidad sugiere que fueron creadas para soportar un uso prolongado en entornos hostiles. El hallazgo fue liderado por Ruan Qijun, del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana (CAS), junto a Davide Delpiano, de la Universidad de Ferrara.

Ambos investigadores destacan que este descubrimiento no solo amplía la distribución geográfica de la tecnología Quina, sino que también obliga a reconsiderar la idea de que China fue tecnológicamente rezagada durante el Paleolítico. Las evidencias arqueológicas del yacimiento, junto a otras halladas en Xinjiang y Guizhou, demuestran una complejidad cultural mayor a la previamente aceptada en la región.

Herramientas neandertales en Yunnan revela conexión oculta entre Asia y Europa

Aunque no se han encontrado fósiles humanos en Longtan, la presencia de estas herramientas ha llevado a los expertos a plantear dos escenarios: una posible migración de neandertales hasta el este asiático o un caso de invención paralela por parte de otras especies como los denisovanos, que habitaron zonas cercanas como Altái. El clima seco y los bosques abiertos de Longtan podrían haber propiciado una evolución tecnológica similar.

El estudio también menciona a otras especies como el Homo longi o el Homo juluensis, posibles habitantes del centro y sur de China durante ese periodo. La diversidad de linajes humanos en la región refuerza la hipótesis de un mosaico evolutivo más complejo, con rutas culturales y tecnológicas aún por descubrir. El hallazgo en Longtan representa, según Delpiano, "una pieza clave para reconstruir la historia no contada del Paleolítico en Asia".