El pueblo italiano que paga hasta 44.000 euros por ser su vecino: tendrás casa, trabajo y una vida nueva en las montañas

Santo Stefano di Sessanio, un pintoresco pueblo italiano, ofrece ayudas económicas y viviendas a quienes deseen mudarse permanentemente en medio de la despoblación rural. | Foto: EBorghi

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En medio de la creciente despoblación rural que afecta a distintas regiones de Europa, un pequeño pueblo de Italia lanzó una propuesta que despierta interés internacional: ofrece ayudas económicas, vivienda y oportunidades laborales a quienes decidan mudarse de forma permanente. Se trata de Santo Stefano di Sessanio, una localidad medieval ubicada a 1300 metros de altura en pleno Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga.

Con apenas ciento quince habitantes y una población cada vez más envejecida, las autoridades locales buscan atraer jóvenes capaces de revitalizar la economía y mantener vivos los servicios básicos del pueblo. El programa contempla subsidios que pueden alcanzar los 44.000 euros, además de alquileres simbólicos y apoyo para abrir emprendimientos vinculados al turismo, la gastronomía y las actividades culturales de la región.

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¿Qué ofrece el pueblo italiano que busca nuevos habitantes?

La iniciativa impulsada por Santo Stefano di Sessanio pretende atraer residentes permanentes y no turistas temporales. Por esa razón, el programa exige que quienes sean seleccionados vivan allí al menos cinco años y participen activamente en la vida económica y social de la comunidad.

Entre los beneficios disponibles figura una ayuda económica anual de hasta 8.000 euros durante tres años, además de un aporte único que puede llegar a los 20.000 euros para desarrollar un negocio propio. También se ofrecen viviendas en alquiler a precios simbólicos, una medida destinada a facilitar la instalación en este histórico pueblo montañoso.

La economía local gira principalmente en torno al turismo rural y la identidad medieval del lugar. Por ello, las autoridades buscan perfiles interesados en abrir alojamientos, restaurantes, talleres artesanales, tiendas regionales o servicios destinados a visitantes que recorren la región de Abruzzo.

Además de los emprendimientos turísticos, el municipio valora proyectos que ayuden a sostener la vida cotidiana del pueblo, como pequeños comercios y oficios tradicionales. El objetivo es evitar la desaparición progresiva de escuelas, panaderías, almacenes y otros servicios esenciales que suelen perderse cuando cae la población estable.

¿Quiénes pueden postularse para mudarse a Santo Stefano di Sessanio?

El programa está dirigido principalmente a personas de entre 18 y 40 años. Pueden participar ciudadanos italianos residentes en otras ciudades, ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros que cuenten con permiso de residencia permanente válido en Italia.

Las autoridades locales priorizan candidatos capaces de generar actividad económica sostenible y fortalecer el tejido social del pueblo. No se trata únicamente de ocupar viviendas vacías, sino de incorporar nuevos vecinos que contribuyan al desarrollo comunitario y ayuden a preservar la identidad histórica del lugar.

Santo Stefano di Sessanio es considerado uno de los pueblos medievales más pintorescos de Italia gracias a sus calles de piedra, construcciones históricas y paisajes montañosos. Su ubicación dentro del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga lo convierte, además, en un importante destino de naturaleza y turismo cultural.