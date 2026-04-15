Ataque armado en escuela de Turquía deja al menos cuatro víctimas y 20 heridos graves

Ambulancias de paramédicos estacionadas junto a una escuela en Kahramanmaraş donde ocurrió un tiroteo. | Foto: AFP PHOTO / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY)

Ambulancias de paramédicos estacionadas junto a una escuela en Kahramanmaraş donde ocurrió un tiroteo. | Foto: AFP PHOTO / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY)

Un adolescente protagonizó este miércoles un violento ataque en un centro educativo de la provincia de Kahramanmaraş, en el sur de Turquía, dejando un saldo de al menos cuatro fallecidos y 20 personas lesionadas. El hecho, que conmocionó al país, se produce apenas un día después de otro episodio similar en una institución secundaria.

De acuerdo con las autoridades locales, el agresor ingresó al recinto con varias armas ocultas en su mochila y disparó de manera indiscriminada en dos aulas donde se encontraban niños de alrededor de diez años. “Un estudiante acudió a la escuela con armas que creemos que pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos”, declaró el gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer.

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Investigación en curso y detención del padre del atacante

El atacante, hijo de un exagente policial, portaba cinco armas y siete cargadores, lo que ha generado interrogantes sobre el origen del armamento. “Sospechamos que pudo haber tomado las armas de su padre”, indicó Ünlüer. Tras el tiroteo, el menor se disparó a sí mismo, aunque las autoridades aún no han determinado si se trató de un suicidio o de un hecho ocurrido en medio del caos.

La policía detuvo al padre del agresor, identificado como Ugur Mersinli, mientras avanzan las investigaciones. El ministro de Justicia, Akin Gurlek, informó que la fiscalía abrió un proceso inmediato para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En tanto, el presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que “se rendirán cuentas” durante una intervención ante su partido.

Segundo incidente en días y preocupación por armas ilegales

El ataque se suma a otro ocurrido el martes en la provincia de Sanliurfa, donde un joven armado con un rifle de caza dejó 16 heridos en un instituto técnico. La repetición de estos hechos en tan corto tiempo ha generado alarma entre la población y reavivado el debate sobre el acceso a armas de fuego.

Aunque este tipo de sucesos no es frecuente en el país, diversas estimaciones señalan la existencia de millones de armas en circulación, muchas de ellas sin registro. La magnitud del arsenal ilegal plantea desafíos para las autoridades, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en espacios educativos.