TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Ciencia

La NASA inicia la cuenta regresiva: Artemis II supera con éxito el ensayo de combustible rumbo a la Luna

En un segundo intento desde Cabo Cañaveral, en Florida, se volvieron a ejecutar los preparativos de los sistemas que permitirán el despegue hacia el espacio en marzo.

El cohete Artemis II y la nave espacial Orion se encuentran en el lanzador móvil en el Centro Espacial Kennedy. Foto: NASA
El cohete Artemis II y la nave espacial Orion se encuentran en el lanzador móvil en el Centro Espacial Kennedy. Foto: NASA

La NASA completó con éxito una de las pruebas clave de la misión Artemis II: el ensayo general de carga de combustible del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), conocido como wet dress rehearsal. El test, realizado el jueves en el Centro Espacial Kennedy, permitió simular casi todas las operaciones de un día real de vuelo y está cada vez más cerca el primer viaje tripulado hacia la Luna en más de 50 años.

Aunque aún no hay una fecha oficial de despegue, la agencia informó que mantiene abierta una ventana de lanzamiento del 6 al 11 de marzo, mientras analiza los datos recopilados del trabajo de ayer y avanza con las tareas finales en la plataforma.

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

Dificultades superadas tras varios ajustes

Los ingenieros cargaron más de 700.000 galones de propelente criogénico —hidrógeno y oxígeno líquidos— en el cohete. El procedimiento incluyó dos secuencias completas de cuenta regresiva final, que llevaron el reloj hasta T-29 segundos, aunque sin encender motores ni despegar.

La prueba también sirvió para que el equipo de cierre practicara el sellado de las escotillas de la nave Orion, mientras distintos sistemas de tierra y de vuelo fueron evaluados de forma simultánea. Parte de la tripulación de Artemis II siguió las operaciones desde el centro de control del antes de volver a Houston.

El ensayo era importante tras la fuga de combustible a inicios de febrero, lo que obligó a retrasar el cronograma y a reemplazar sellos en el sistema de abastecimiento. En esta ocasión, la NASA informó que todo se mantuvo dentro de los límites permitidos, un resultado que da confianza en las reparaciones realizadas.

PUEDES VER: Unos pescadores españoles hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

lr.pe

Incidentes y revisión de datos

Durante la carga, los equipos detectaron una pérdida temporal de comunicaciones en el centro de control. Los operadores cambiaron de inmediato a sistemas de respaldo para mantener las actividades de forma segura, hasta que los canales principales fueron restablecidos. Según la NASA, el equipo defectuoso ya fue identificado.

Pese a este incidente, la agencia considera que el ensayo cumplió sus objetivos. Ahora, los ingenieros revisan en detalle la información obtenida antes de autorizar los siguientes pasos de la misión.

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

lr.pe

Cerca de Luna después de 50 años

Mientras se analizan los resultados, los astronautas Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev se preparan para iniciar un período de cuarentena preventiva. El viaje tendrá una duración aproximada de 10 días y se volará alrededor del satélite, sin alunizar.

Este será el primer vuelo tripulado en la órbita desde las misiones Apolo, en la década de los 70, y funcionará como previa a la Artemis III, el programa con el que la NASA planea llevar humanos a la superficie lunar. Con el ensayo de combustible superado, la agencia entra ahora en la cuenta regresiva que marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial.

