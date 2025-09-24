HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

El trágico deceso de una adolescente de 14 años ha causado conmoción en México. El padre denunció que la cirugía estética fue realizada sin su consentimiento ni conocimiento.

Menor de 14 años murió tras ser sometida a cirugía de mama en México.
Menor de 14 años murió tras ser sometida a cirugía de mama en México. | Facebook

El fallecimiento de una adolescente de 14 años, de iniciales P.N.A, tras someterse a una intervención estética de mama en una clínica privada ubicada en Durango, ha generado una profunda consternación en México. Ante la gravedad del hecho, el Senado de la República rindió un minuto de silencio en homenaje a la adolescente.

Su padre, Carlos, presentó una denuncia formal contra el hospital, el cirujano responsable de la operación, identificado como Víctor “N” y la madre de la menor, quien habría autorizado el procedimiento. Según su declaración, la intervención quirúrgica para colocar implantes mamarios se realizó el pasado 12 de septiembre, sin su conocimiento ni consentimiento previo.

PUEDES VER: Hallan sin vida a los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown México: ¿qué se sabe del presunto crimen?

lr.pe

Padre se enteró de la causa real de la muerte de su hija durante su funeral

En conversación con medios locales, el padre de la adolescente relató que la madre le había dicho que ambas viajarían a la sierra, ya que su hija había dado positivo a una prueba de covid-19. También le advirtió que estarían incomunicadas durante varios días debido a la falta de señal telefónica en la zona. Sin embargo, días después recibió una llamada en la que le informaban que la menor se encontraba hospitalizada y en estado crítico.

“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, expresó Carlos. Su hija fue ingresada con un paro cardiorrespiratorio, inflamación en el cerebro y fue inducida a coma. Lamentablemente, murió una semana después.

“La abrazo y le veo a un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo... Ya en la noche opté por sacar a todos de la sala y, con ayuda de mi familia, revisamos el cuerpo. Ahí vimos que tenía implantes. Fue cuando me di cuenta de que le habían hecho una cirugía estética sin mi conocimiento”, comentó.

PUEDES VER: ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

lr.pe

Exige investigar a los responsables de la muerte de la menor

El certificado de defunción de P.N.A señala como causa oficial del fallecimiento complicaciones derivadas de una enfermedad respiratoria. Sin embargo, su padre sostiene que esa información no refleja lo que realmente ocurrió. "Su certificado de defunción declaró falsamente 'enfermedad' como causa de muerte en un intento de ocultar la verdad".

Carlos también expresó su sorpresa por la rapidez con la que se emitió el documento oficial. “Nos lo entregaron enseguida. No sé cómo lo hicieron tan rápido”, comentó. Ante lo ocurrido, exige que se investigue a fondo y sin excepciones. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”.

PUEDES VER: DEA captura a más de 600 integrantes del Cártel de Sinaloa en operativo global: 10 toneladas de droga y 420 armas decomisadas

lr.pe

Congreso de México se pronunció sobre fallecimiento de adolescente

El caso captó la atención del Congreso mexicano, donde la senadora Margarita Valdez solicitó guardar un minuto de silencio durante una sesión legislativa. Además, pidió que se haga justicia ante el fallecimiento de la adolescente.  “Ha consternado a la ciudadanía duranguense y también exijo que todas las autoridades responsables de la investigación hagan justicia”, indicó.

La muerte de la menor de 14 años se enmarca en una problemática cada vez más visible en México: el crecimiento descontrolado de clínicas estéticas que operan sin autorización. Según datos oficiales, en los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha cerrado 97 establecimientos clandestinos, de los cuales 48 se ubicaban en la Ciudad de México.

Notas relacionadas
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
Precio del dólar en México hoy martes 23 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

Precio del dólar en México hoy martes 23 de septiembre de 2025: tipo de cambio oficial y bancos

LEER MÁS
Hallan sin vida a los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown México: ¿qué se sabe del presunto crimen?

Hallan sin vida a los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown México: ¿qué se sabe del presunto crimen?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caja Raíz en liquidación: SBS nombra a un administrador externo para conducir el proceso de cierre

Electro Sur Este anuncia corte de luz en Cusco: conoce los distritos afectados del 25 al 28 de septiembre

La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Milei y Zelenski en la 80° Asamblea General

Mundo

La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Milei y Zelenski en la 80° Asamblea General

Estados Unidos anuncia negociación de línea de crédito de US$20.000 millones para aliviar la crisis económica en Argentina

Ecuador: presidente Daniel Noboa afirma que el 'Tren de Aragua' financia protesta indígena

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Fiscalía sustenta acusación contra exalcaldesa de Lima en segunda fecha de juicio oral

Dina Boluarte lanza mensaje a Donald Trump: "No le ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay"

Vladimir Cerrón seguirá prófugo: Poder Judicial rechaza recurso de hábeas corpus que buscaba su libertad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota