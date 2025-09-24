El fallecimiento de una adolescente de 14 años, de iniciales P.N.A, tras someterse a una intervención estética de mama en una clínica privada ubicada en Durango, ha generado una profunda consternación en México. Ante la gravedad del hecho, el Senado de la República rindió un minuto de silencio en homenaje a la adolescente.

Su padre, Carlos, presentó una denuncia formal contra el hospital, el cirujano responsable de la operación, identificado como Víctor “N” y la madre de la menor, quien habría autorizado el procedimiento. Según su declaración, la intervención quirúrgica para colocar implantes mamarios se realizó el pasado 12 de septiembre, sin su conocimiento ni consentimiento previo.

Padre se enteró de la causa real de la muerte de su hija durante su funeral

En conversación con medios locales, el padre de la adolescente relató que la madre le había dicho que ambas viajarían a la sierra, ya que su hija había dado positivo a una prueba de covid-19. También le advirtió que estarían incomunicadas durante varios días debido a la falta de señal telefónica en la zona. Sin embargo, días después recibió una llamada en la que le informaban que la menor se encontraba hospitalizada y en estado crítico.

“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, expresó Carlos. Su hija fue ingresada con un paro cardiorrespiratorio, inflamación en el cerebro y fue inducida a coma. Lamentablemente, murió una semana después.

“La abrazo y le veo a un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo... Ya en la noche opté por sacar a todos de la sala y, con ayuda de mi familia, revisamos el cuerpo. Ahí vimos que tenía implantes. Fue cuando me di cuenta de que le habían hecho una cirugía estética sin mi conocimiento”, comentó.

Exige investigar a los responsables de la muerte de la menor

El certificado de defunción de P.N.A señala como causa oficial del fallecimiento complicaciones derivadas de una enfermedad respiratoria. Sin embargo, su padre sostiene que esa información no refleja lo que realmente ocurrió. "Su certificado de defunción declaró falsamente 'enfermedad' como causa de muerte en un intento de ocultar la verdad".

Carlos también expresó su sorpresa por la rapidez con la que se emitió el documento oficial. “Nos lo entregaron enseguida. No sé cómo lo hicieron tan rápido”, comentó. Ante lo ocurrido, exige que se investigue a fondo y sin excepciones. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”.

Congreso de México se pronunció sobre fallecimiento de adolescente

El caso captó la atención del Congreso mexicano, donde la senadora Margarita Valdez solicitó guardar un minuto de silencio durante una sesión legislativa. Además, pidió que se haga justicia ante el fallecimiento de la adolescente. “Ha consternado a la ciudadanía duranguense y también exijo que todas las autoridades responsables de la investigación hagan justicia”, indicó.

La muerte de la menor de 14 años se enmarca en una problemática cada vez más visible en México: el crecimiento descontrolado de clínicas estéticas que operan sin autorización. Según datos oficiales, en los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha cerrado 97 establecimientos clandestinos, de los cuales 48 se ubicaban en la Ciudad de México.