Mujer captada con exCEO de Astromer en concierto de Coldplay renunció a su trabajo

Kristen Cabot, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, presentó su renuncia tras la difusión de un video grabado durante un reciente show de Coldplay en el estadio Gillette, en Boston. En las imágenes, que alcanzaron una audiencia masiva, se la ve besándose y abrazándose con Andy Byron, quien también dejó su cargo como CEO poco después del incidente.

El hecho, que parecía un momento íntimo entre dos personas, tomó otra dimensión cuando los internautas identificaron a los protagonistas. Byron estaba casado con Megan Kerrigan, quien eliminó el apellido de casada de sus redes sociales tras el escándalo, en lo que se interpretó como una señal de quiebre matrimonial.

El video viral que provocó dos renuncias

El registro fue captado por Grace Springer, una joven de 28 años que se encontraba disfrutando del concierto sin imaginar las consecuencias de su grabación. El material, que circuló ampliamente en TikTok y YouTube, superó los 120 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno viral. La atención que generó el video se centró rápidamente en la identidad de la pareja captada en actitud cariñosa.

La publicación, lejos de ser planificada, fue fruto del azar. Springer explicó que simplemente quería guardar recuerdos del evento, pero al revisar las imágenes junto a sus amigos, notaron el contenido comprometedor.

En una reciente entrevista en el programa británico This Morning, aseguró que no recibió dinero por la publicación. “No he ganado dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado”, afirmó, al mismo tiempo que reconoció no haber anticipado el impacto personal y profesional que tendría para Cabot y Byron.

Repercusiones internas en Astronomer

Tras la difusión del video, la empresa tecnológica inició una investigación interna para determinar si la relación entre Kristen Cabot y Andy Byron violaba alguna política de la compañía. Un representante de Astronomer confirmó a TMZ que Cabot ya no formaba parte del equipo: “Kristen Cabot ya no está en Astronomer, renunció”, declaró brevemente.

De inmediato, la firma designó a Pete DeJoy como director ejecutivo interino, con el objetivo de mantener las operaciones en normalidad. En un comunicado oficial, Astronomer afirmó estar comprometida con la estabilidad institucional y con el cumplimiento de sus valores corporativos. “Nuestros líderes deben ser ejemplo de conducta y responsabilidad, y recientemente no se cumplió con ese estándar”, indicaron en su declaración.

La caída de una figura clave en Recursos Humanos

El papel de Kristen Cabot en la compañía no era menor. Como jefa de Recursos Humanos, su función estaba estrechamente ligada a la ética corporativa y a la implementación de políticas internas. Su renuncia, posterior a la de Byron, agudizó el impacto reputacional que afronta la empresa. Aunque no se ha confirmado si existieron sanciones adicionales, la doble salida marcó un giro importante en la conducción de Astronomer.

Megan Kerrigan, esposa de Byron, optó por eliminar de sus redes sociales el apellido de casada apenas estalló la controversia. Aunque no ofreció declaraciones públicas, el gesto fue interpretado por muchos como una respuesta directa al escándalo.

Mientras tanto, Grace Springer, involuntaria protagonista del episodio, se mostró sorprendida por la magnitud de lo ocurrido. Aseguró que nunca buscó perjudicar a nadie y que solo intentaba capturar un momento personal en el concierto. Su video, sin embargo, terminó provocando uno de los escándalos corporativos más comentados del año.