El pasado 12 de junio, un avión de Air India con destino a Londres se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad, causando la muerte de 261 personas. Entre las víctimas había 52 ciudadanos británicos, cuyos cuerpos fueron recuperados y repatriados tras una compleja operación forense en India.

Sin embargo, semanas después del siniestro, al menos dos familias en el Reino Unido descubrieron que los restos entregados no correspondían a sus seres queridos. Incluso, una de ellas recibió restos mezclados de más de una víctima en un solo ataúd, mientras que otra no pudo realizar el funeral al confirmar que los restos no pertenecían a su familiar. La investigación apunta a graves fallas en la cadena de custodia y en el etiquetado de los cadáveres.

¿Qué errores en la identificación de las víctimas provocaron que las familias británicas recibieran cuerpos equivocados?

El centro forense del Hospital Civil de Ahmedabad fue el encargado de la recuperación e identificación de las víctimas. Sin embargo, la magnitud del desastre y las condiciones extremas de los cuerpos —calcinados y mutilados— complicaron el trabajo forense. Las familias británicas debieron confiar únicamente en la información oficial, ya que no se les permitió ver los restos y solo recibieron etiquetas numéricas.

En al menos un caso, restos de más de una persona fueron colocados en el mismo ataúd. En otro, el cuerpo repatriado no coincidía con la identidad del fallecido, según confirmaron las pruebas genéticas. Se teme que estos no sean los únicos casos y que más familias hayan recibido cuerpos equivocados sin saberlo.

¿Qué acciones tomaron las autoridades británicas tras el escándalo en la identificación de víctimas del vuelo de Air India?

El gobierno británico envió expertos forenses a Ahmedabad para evaluar los protocolos de identificación aplicados por las autoridades locales. La doctora Fiona Wilcox aplazó las investigaciones sobre 12 muertes mientras continúa el cruce de datos genéticos, según reveló The Telegraph. Air India y la empresa Kenyons, encargada de la repatriación, están bajo escrutinio.

El abogado James Healy-Pratt, que representa a varias de las familias afectadas, inició una investigación paralela y exige explicaciones formales. La polémica ha escalado al plano diplomático justo antes de la visita de Estado del primer ministro indio, Narendra Modi, a Londres, donde su homólogo Keir Starmer planteará el caso en reuniones bilaterales, reseñó Daily Mail.