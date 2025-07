El diálogo entre el piloto y el copiloto del avión de Air India transmite angustia y desconcierto. La caja negra reveló un tenso momento donde el copiloto pregunta en repetidas ocasiones: "¿Por qué apagaste los motores?". Tan solo segundos después se produjo el accidente que provocó la muerte de cerca de 260 personas.

Hasta el momento, la Oficina de Investigación de Accidentes de la India (AAIB) no identifica con certeza quién accionó los interruptores de combustible que causaron la pérdida de potencia en ambos motores del avión. Sin embargo, las grabaciones revelan un escenario perturbador y tenso en el avión.

Pilotos de Air India discutieron en cabina según informe preliminar

Según el medio italiano Corriere della Sera —que citó a fuentes con conocimiento del material grabado— el primer oficial "confrontó" al capitán con la pregunta: "¿Por qué apagaste los motores?" Él habría contestado: "No lo hice". El copiloto preguntó lo mismo varias veces más mientras el avión perdía potencia. Uno de los pilotos transmitió: "MAYDAY MAYDAY MAYDAY", palabra clave para avisar sobre una emergencia inmediata y grave. Esta palabra clave viene del francés "m’aidez", que significa "ayúdenme".

En relación a esto, el sábado, la Oficina de Investigación de Accidentes de la India afirmó que los interruptores de combustible cambiaron de "funcionamiento" a "corte" poco después del despegue. Las autoridades aún no especifican cómo ni por qué fue el cambio. No existe un video que compruebe quién accionó los interruptores; por lo tanto, todavía no se pueden determinar responsabilidades formales todavía. El informe final estará listo en un año.

Capitán de Air India estuvo de baja médica y por duelo antes del accidente, según expertos

El experto en seguridad aérea de la India, Mohan Ranganathan, comentó que uno de los pilotos pasaba por momentos vulnerables en su salud mental y que había tomado tiempo libre de vuelo en los últimos tres o cuatro años. "Había tomado licencia médica, por eso”, declaró para el Daily Telegraph. Además, sostiene que el piloto tomó licencia por la muerte de su madre, pero que había sido médicamente autorizado por Air India antes del fatal accidente.

La AAIB lidera las investigaciones y declaró este jueves que “ciertas secciones de los medios internacionales están intentando repetidamente sacar conclusiones a través de reportes selectivos y no verificados”. Por lo tanto, es muy pronto para sacar conclusiones sobre este trágico accidente.