Tec de Monterrey publica informe que anticipa el futuro de la educación en América Latina

El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey presentó su informe anual de impacto, en el que detalla avances, desafíos y proyecciones para la transformación educativa en América Latina. El documento, que abarca el periodo de marzo de 2024 a febrero de 2025, consolida 55 iniciativas activas centradas en investigación, innovación, tecnología educativa y formación continua.

Según el informe, más de 160 investigadores del IFE generaron 62 artículos científicos indexados y 50 ponencias académicas, abordando temas como inteligencia artificial, educación STEM, aprendizaje adaptativo y docencia digital.

El informe destaca el enfoque social del IFE. Foto: Composición LR





¿Qué impacto regional tuvo el IFE en América Latina?

Durante el último año, el IFE implementó programas piloto en 17 países, incluyendo Argentina, Colombia, Perú, Chile y México. Además, extendió su presencia a África y el sudeste asiático. Estas acciones se consolidaron gracias a alianzas con universidades, gobiernos, organismos multilaterales y empresas tecnológicas.

El evento más destacado fue la 'International Conference on Educational Innovation', que reunió a más de 3.000 participantes de 30 países. También participaron en debates sobre políticas públicas para la educación superior.

¿Cómo contribuyó el IFE a la formación continua?

En 2024, más de 120.000 personas participaron en programas de formación del IFE, diseñados para desarrollar habilidades digitales, alfabetización científica, liderazgo pedagógico y gestión educativa. Las rutas formativas modulares combinan contenido asincrónico con mentorías personalizadas y están dirigidas a docentes, directivos y otros actores del sector educativo.

La alfabetización digital, la enseñanza híbrida y el uso crítico de tecnologías emergentes son los ejes centrales de estas capacitaciones, muchas de ellas desarrolladas en conjunto con universidades regionales y empresas tecnológicas.

¿Qué visión promueve el IFE para el futuro de la educación?

El informe destaca el enfoque social del IFE, cuya misión es “mejorar la vida de las personas a través de la educación”. Entre las iniciativas con mayor impacto figura un modelo híbrido aplicado en una comunidad rural de Oaxaca, donde la tasa de egreso escolar aumentó un 30% en dos años.

También se implementaron Observatorios de Educación del Futuro y Nodos de Innovación Regional, con investigaciones sobre equidad, inclusión y sostenibilidad educativa.

El informe concluye con un llamado a consolidar una transformación sistémica en la región: “Este informe no es un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir transformando el aprendizaje en todas sus formas”.