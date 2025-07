En Dinamarca, Henrik Kriegbaum Plettner falleció en 2022 a causa de una bacteria denominada Pasteurella multocida tras ser mordido por la cría de su gato hembra que adoptó en 2018. Según informes, Henrik agarró a uno de los pequeños animales para moverlos de lugar cuando este clavó los dientes en sus dedos.

En una entrevista para el diario británico Daily Mail, su esposa Desirée expresó su tristeza y aconsejó a los ciudadanos no confiarse ante cualquier ataque de un animal, así haya generado una herida diminuta. "Vaya al médico tras una mordedura. No piense que es solo un gato. No se arriesgue", enfatizó.

Henrik Kriegbaum Plettner es mordido por la cría de su gato en Dinamarca

Tras ser mordido por la cría de su gato, Plettner no le tomó importancia a la pequeña herida en su dedo, pues las marcas del animal parecían inofensivas. Sin embargo, con el pasar de las horas, su mano empezó a hincharse a tal punto que sus familiares empezaron a preocuparse. Para evitar mayor complicaciones, Kriegbaum decidió ir al hospital para que fuese tratado, pensando que solo le recetarían un par de medicinas y algunos desinfectantes.

No obstante, Henrik terminó hospitalizado un mes, lapso de tiempo donde recibió 15 cirugías para que su dedo sanara y recuperara la movilidad. Tras ello, fue dado de alta y regresó a su hogar, pero su salud continuó en declive, regresando al centro de salud pero esta vez para la amputación de su dedo.

¿Qué sucedió con Henrik Plettner tras ser internado en el hospital?

Según la madre de Henrik, la condición de su hijo tras la mordida del gato fue empeorando con el pasar del tiempo. "Tenía un sistema inmunológico debilitado. El gato había mordido justo un vaso sanguíneo. Cuando eso pasa, la herida se cierra, pero la bacteria se propaga", expresó, refiriéndose a la Pasteurella multocida.

A finales del 2022, Plettner falleció luego de un largo tratamiento y constantes operaciones durante cuatro años. Tanto su madre como su esposa se mostraron visiblemente afectadas en la entrevista del medio británico. Ambas insisten en la importancia de tomar todas las medidas necesarias ante heridas causadas por animales.

¿Qué es Pasteurella multocida? la bactería que ingresó al cuerpo de Plettner?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH), la Pasteurella multocida es una bacteria muy común que se produzca en las mordeduras o arañazos de animales, siendo los gatos los que tienen la portación más alta, de entre el 70% y 90%, y seguido por los perros, con un 50%. Cabe resaltar que las consecuencias graves provocadas por la bacteria, así como los fallecimientos, son poco frecuentes.

En la mayoría de los casos, las personas afectadas no requieren atención médica especializada. No obstante, ciertos grupos poblacionales presentan un mayor nivel de riesgo en caso de que el microorganismo logre ingresar a su organismo. En el caso de Plettner, la herida ya se había cerrado, pero la bacteria llegó a ingresar a su torrente sanguíneo, propagándose por todo su cuerpo.

De acuerdo con las recomendaciones del portal médico del gobierno del Reino Unido, toda mordedura causada por un animal debe ser lavada de forma inmediata. En caso de que el área afectada presente enrojecimiento e hinchazón, se aconseja acudir sin demora a un centro de salud para recibir la atención médica correspondiente.