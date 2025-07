A escasos metros de la estación de tren de Villa Devoto, en Buenos Aires, una tragedia sacudió al vecindario la tarde del martes 1 de julio. Cuatro personas adultas y una niña perdieron la vida tras inhalar monóxido de carbono dentro de una vivienda ubicada en la calle Sanabria, entre Pedro Morán y Ricardo Gutiérrez.

Todo comenzó con una llamada de emergencia realizada por un familiar de las víctimas al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron la vivienda cerrada. Poco después, personal de bomberos accedió al interior y procedió a ventilar los espacios. Fue entonces cuando médicos del SAME confirmaron el fallecimiento de dos adultos mayores, una mujer y un hombre, una pareja joven y su pequeña hija.

En una de las habitaciones del primer piso, los equipos de emergencia encontraron sin vida a un hombre de 43 años, su pareja, una ciudadana francesa de 42 años, y la hija de ambos, una niña de tan solo 4 años.

Sin embargo, en medio de la tragedia, ocurrió un hecho esperanzador: en otra habitación del mismo nivel, un bebé de un año fue hallado con vida, consciente y en aparente buen estado de salud. El menor fue trasladado al Hospital Zubizarreta y se espera que en las próximas horas sea derivado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para una evaluación más completa.

En el segundo piso de la vivienda, en otra habitación, se hallaron los cuerpos de un hombre de 79 años y una mujer de 74, quienes eran los propietarios de la casa y padres del hombre fallecido en la planta inferior.

Autoridades investigan las causas que produjeron la expansión de gas dentro de la casa

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por los bomberos, todo apunta a que la causa del fallecimiento de las cinco personas fue la inhalación de monóxido de carbono, con un grado de certeza del “99%”. Esta misma línea de investigación es la que sostiene el equipo de la Policía Científica.

En cuanto al bebé que logró sobrevivir, los médicos detectaron signos compatibles con la exposición al gas tóxico, aunque su estado general es estable y no presenta complicaciones graves. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48, bajo la conducción del fiscal Rosende y con la colaboración de la Secretaría Única a cargo del doctor Rosasco.

Lamentan la muerte de la familia entera en Villa Devoto por intoxicación

Helena, prima hermana de Andrés, uno de las víctimas de la tragedia, compartió con profunda tristeza que su tío había estado renovando la vivienda con la ilusión de recibir a sus nietos. Contó que Andrés, el menor de los cuatro hijos, residía en Europa y tenía planeado pasar el mes de julio en Argentina, acompañado por su esposa y sus dos pequeños hijos.

“Habían organizado que Andrés y su esposa durmieran en una habitación, y en la otra, los dos niños. Yo misma llevé todos los peluches de mi hijo para ambientar el cuarto de los chicos. Y ahora me enfrento con esto… ya no tengo tíos. Estoy en shock, no lo puedo comprender”, expresó visiblemente afectada ante los medios.

La mujer también recordó: “Todavía no lo asimilo. Ayer por la tarde vi a mi prima arrodillada, intentando abrir la puerta de la casa de mis tíos, esa misma casa donde cada año celebramos Navidad”. Maia, otra de las hijas del matrimonio fallecido, fue quien alertó al 911 tras varios intentos fallidos por comunicarse con sus familiares.